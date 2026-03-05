Asian ytimessä -ohjelmassa keskustellaan tänään korona-ajan opetuksista. Mitä olisi voitu tehdä toisin pandemian aikana?

Puheenaiheina ovat muun muassa sulkupolitiikka ja sen vaikutukset. Oliko se lopulta toimivin ratkaisu koronaviruksen taltuttamiseksi?

Vieraaksi saapuu kansanedustaja Krista Kiuru (SDP), joka toimi kriisin keskellä perhe- ja peruspalveluministerinä sosiaali- ja terveysministeriössä.

Illan jaksossa pohditaan Jan Anderssonin johdolla, mitä pandemiasta aidosti opittiin ja miten Suomi on nyt varautunut tulevaisuuden kriiseihin.

Kiuru on myöntänyt suoraan, että päätöksentekijän näkökulmasta koronakokonaisuus oli järkyttävä.

Joutuivatko nuoret maksamaan kohtuuttoman hinnan koronatoimista?

Mitä koronasta opittiin ja missä kunnossa sosiaali- ja terveyspalvelumme ovat nyt seuraavan pandemian varalta?

Muun muassa näihin kysymyksiin etsitään vastausta tämän illan Asian ytimessä -ohjelmassa kello 19.30.

