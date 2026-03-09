Öljyn hinta nousee ja pörsseissä rytisee. Miten Iranin sodan vaikutuksen näkyvät suomalaisten kukkarossa?

"Torille – talous on kääntynyt!", kirjoitti Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen ETLAn toimitusjohtaja Aki Kangasharju kolumnissaan vain kuukausi sitten.

Nyt Yhdysvaltojen ja Israelin hyökkäys ja Iranin kostoiskut öljynkuljetuksiin ja tuotantolaitoksiin Persianlahdella ovat nostaneet raaka-öljyn hintaan jopa 50 prosenttia vain viikossa. Myös pörssikurssit ovat laskeneet ympäri maailmaa, erityisesti Aasiassa.

Miten ja millä aikavälillä sodan vaikutukset alkavat näkyä Suomessa? Miten käy inflaation, korkojen, työllisyyden ja Suomen orastavan talouskasvun?

Uskaltaako nyt kuluttaa vai pitääkö pikemminkin varautua pahempaan ja säästää?

Kangasharju analysoi tilannetta Asian ytimessä -ohjelman suorassa lähetyksessä tänään maanantaina kello 19.30.

