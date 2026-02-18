Uusi ministeri saapuu suoraan lähetykseen vieraaksi illalla.
Perussuomalaisten puoluehallitus ja eduskuntaryhmä valitsee tänään uuden sosiaali- ja terveysministerin.
Nykyinen ministeri Kaisa Juuso kertoi viime viikolla, ettei jatka tehtävässään ja jää sairauslomalle.
MTV Uutisten politiikantoimittajat arvioivat tiistaina, että muun muassa Wille Rydman, Vilhelm Junnila, Jenna Simula ja Arja Juvonen pyörinevät mahdollisten valittavien joukossa.
Valinta julkistetaan illalla, jonka jälkeen uusi ministeri saapuu vieraaksi MTV Katsomon Asian ytimessä -ohjelman suoraan lähetykseen.
Kuka ottaa sote-salkun hoidettavaksi? Miten sote-palvelut turvataan jatkossa? Katso lähetys suorana MTV Katsomossa kello 19.30 ja jälkikäteen täältä.
