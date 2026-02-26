Illan Asian ytimessä -ohjelmassa MTV Katsomossa kello 19.30 pureudutaan hiihtokeskusten tilanteeseen.
Suomen heikko taloustilanne ja ankea työllisyyskehitys ovat pitäneet suomalaisten kukkaronnyörejä tiukalla.
Tilastokeskus kertoi tänään, että kuluttajien luottamus talouteen heikkeni helmikuussa entisestään. Kuluttajista vajaa kolmannes arvioi helmikuussa taloustilanteensa huonommaksi kuin vuotta aiemmin.
Miten taloustilanne heijastuu hiihtokeskuksiin? Ja miltä koko alan tulevaisuus näyttää ilmastonmuutoksen valossa, jos talvikaudet lyhenevät ja keinolumen tarve kasvaa?
Näihin kysymyksiin etsitään vastausta illan Asian ytimessä ‑ohjelmassa, kun vieraaksi saapuu Suomen Hiihtokeskusyhdistyksen toiminnanjohtaja Harri Lindfors.
Jakson voit katsoa MTV Katsomossa kello 19.30 alkaen tai jälkikäteen täältä.