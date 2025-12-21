Suomen Suvi Minkkisellä oli vaikeampi päivä ampumahiihton maailmancupin Annecyn yhteislähtökisassa kuin aiemmissa viikonlopun koitoksissa. Minkkinen jäi neljän ohilaukauksen jälkeen sijalle 24. Kilpailun voitti Norjan Maren Kirkeeide, jolle voitto oli uran ensimmäinen maailmancupissa.

Minkkisen makuuammunnasta tuli kaksi ohilaukausta. Suomalainen ampui ensimmäisellä paikalla avauslaukauksen ohi ja toisella viimeisen. Ero tässä vaiheessa kärkeen oli 52,2 sekuntia ja sijoitus 22:s.

Ensimmäinen pystyammunta ei tuonut nollaa Minkkiselle, vaan yhdellä ohilaukauksella ero kärkeen kasvoi minuuttiin ja 16 sekuntiin. Minkkinen oli tässä kohtaa sijalla 24. Myös toisella paikalla tuli ohilaukaus. Maalissa sijoitus pysyi samana ja ero kärkeen oli minuutti ja 46,2 sekuntia.

Voittotaistelusta tuli dramaattinen, kun ranskalaiskaksikko Justine Braisaz-Bouchet ja Lou Jeanmonnot ampui viimeisellä paikalla molemmat ohilaukaukset. Maannainen Camille Bened nousi tässä kohtaa kärkipaikalle.

Norjalainen Maren Kirkeeide ampui viimeisellä paikalla nollat ja veti hurjalla loppukirillä ohi Benedistä, joka jäi neljänneksi. Kirkeeidelle lopulta voitto vain 0,3 sekunnin erolla ennen Jeanmonnot'a. Braisaz-Bouchet oli kolmas 0,8 sekuntia voittajaa perässä. Kärkikolmikko ampui yhdet ohilaukaukset, neljänneksi tullut Bened nollat.