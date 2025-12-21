Ampumahiihdon vuoden 2021 maailmanmestari Tshekin Marketa Davidova yllätyi kesken lentomatkan, kun hänen vesipulloonsa oli kiinnitetty servetti, jossa oli hänelle viesti.

Davidova kertoi keväällä, että hänelle oli tehty aiemmin tänä vuonna selkäleikkaus ja pyrkii nyt pääsemään takaisin lajin huipulle. Käynnissä oleva kausi on ollut vaihteleva. Östersundissa tuli viestissä kolmas tila ja sitä ovat seuranneet 44:s ja seitsemäs sija.

Tshekkiläissivusto Bleskin mukaan Davidova sai yllättävää tukea kesken lentomatkan. Tshekkiläinen oli matkalla Ranskan Annecyssä järjestettäviin maailmancupin kisoihin, kun hänelle tarjoiltuun vesipulloon oli kiinnitetty servetti. Siinä oli lentoemännän kirjoittama viesti.

– Pidän peukkuja Annecyssä! Toivottavasti muutat viisi mustaa maalitaulua valkoisiksi, servetissä luki englanniksi.

28-vuotias Davidova sijoittui Annecyn pikakilpailussa 13:nneksi ja lauantaina kisatussa takaa-ajossa hän oli 17:s. Davidova on myös mukana sunnuntain yhteislähtökilpailussa.