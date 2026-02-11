Suvi Minkkinen ei yltänyt mitalitaisteluun olympialaisten ampumahiihdon naisten normaalimatkalla.

Minkkinen ampui Anterselvassa kaksi ohilaukausta, joista normaalimatkalla saa sakkominuutit sakkokierrosten sijaan.



Minkkinen päätyi 20:nneksi kolme minuuttia kärjelle hävinneenä. Puhdas ammunta olisi voinut tuoda mitalin.



Naiset kisasivat aiempia päiviä raskaammalla latu-uralla, sillä tuore lumi teki pinnasta pehmeän. Minkkinen kuvasi Ylen tv-haastattelussa, että päivä oli fyysisesti raskas.



– Olisi pitänyt jaksaa työstää. Tykkään enemmän nopeammasta kelistä, Minkkinen kertoi.



Hän ampui ohilaukaukset ensimmäisessä makuuammunnassa ja ensimmäisessä pystyammunnassa, mutta paransi toisilla yrityksillä nolla-ammuntoihin.



– Ajatus pysyi kasassa enkä luovuttanut. Kiva, että sain loppuun molemmista paikoista nollat, Minkkinen sanoi.

Ranskan viestisankareille kaksoisvoitto

Normaalimatkan voiton vei Julia Simon, joka ankkuroi sunnuntaina Ranskan sekaviestin kultaan. Niin ikään sekaviestissä juhlinut Lou Jeanmonnot varmisti ranskalaisille kaksoisvoiton, vaikka ampui kaksi ohilaukausta. Hän hävisi joukkuekaverilleen 53 sekuntia.



Pronssilla palkittiin bulgarialaisyllättäjä Lora Hristova, joka jäi Simonin tasosta runsaan minuutin.



Suomalaisista Sonja Leinamo oli kolmella sakolla 29:s, Inka Hämäläinen kolmella sakolla 56:s ja Venla Lehtonen viidellä sakolla 79:s.



Naisten kilpailut jatkuvat lauantaina pikakilpailulla. Sunnuntaina ovat vuorossa takaa-ajokilpailut.