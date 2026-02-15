Milano-Cortinan olympialaisten sunnuntain kisapäivä tarjoilee suomalaisille mielenkiintoista pureskeltavaa. Mitaliunelmia on tarjolla miesten hiihtoviestissä ja ampumahiihdon takaa-ajokisassa, jossa Suvi Minkkinen hakee kisojen ensimmäistä jalometalliaan. MTV Urheilu seuraa päivän käänteitä tässä artikkelissa.
Lue myös: Suomen valmennusjohto sahasi omaa oksaansa – kovaa kritiikkiä miesten viestin alla: "Ei mitään muuta vaihtoehtoa"
Lue myös: Kamala olympiamoka – näin NHL-tähti selittää
Olympia-aamu käynnistyy lumilautailun ja kumparelaskun karsinnoilla. Molemmissa lajeissa mukana on suomalaisia. Ampumahiihdossa takaa-ajopäivän aloittavat miehet. Mukana on neljä suomalaista.
Kutkuttava sunnuntai saa kierroksia klo 13, kun maastohiihdossa mennään miesten viestiä. Suomea edustavat Joni Mäki, Iivo Niskanen, Arsi Ruuskanen ja Lauri Vuorinen.
Suvi Minkkisen vuoro on klo 15.45 alkavassa ampumahiihdon naisten takaa-ajossa.
Talviolympialaisten suomalaiset 15. helmikuuta
Lumilautailu
11.10 Slopestylen karsinta, miehet, Rene Rinnekangas
15.10 Slopestylen karsinta, naiset, Eveliina Taka
Freestylehiihto
11.30 Parikumparelasku, miehet, karsinta, Akseli Ahvenainen, Rasmus Karjalainen, Olli Penttala, Severi Vierelä
12.46 Parikumparelasku, miehet, finaali, (Akseli Ahvenainen, Rasmus Karjalainen, Olli Penttala, Severi Vierelä?)
20.30 Big air, miehet, karsinta, Kuura Koivisto, Elias Lajunen, Elias Syrjä
Ampumahiihto
12.15 Takaa-ajo, miehet, Olli Hiidensalo, Tero Seppälä, Tuomas Harjula, Otto Invenius
15.45 Takaa-ajo, naiset, Suvi Minkkinen
Maastohiihto
13.00 Viesti 4x7,5km, miehet (Suomi: Lauri Vuorinen, Iivo Niskanen, Arsi Ruuskanen, Niko Anttola)
Mäkihyppy
19.45 Suurmäki, naiset, Heta Hirvonen, Minja Korhonen, Sofia Mattila, Jenny Rautionaho
Olympiaseuranta sunnuntaina 15. helmikuuta
Klo 10.47: Expressen kirjoittaa melkoisen pessimistiseen sävyyn, kuinka Ruotsin miesten viestijoukkue on jopa hylkyvaarassa klo 13 alkavassa kisassa. Syynä on avausosuuden hoitavan Johan Häggströmin varoitus, jonka hän sai sprinttikisassa estettyään Norjan supertähteä Johannes Kläboa.
– Hänen on oltava varovainen, Expressen kirjoittaa Ruotsin avaajan Häggströmin suuntaan.
Jos Häggström jostain syystä saisi toisen varoituksen, hylättäisiin koko Ruotsin joukkue miesten viestistä.
Klo 10.38: Mitä maukkainta laskiaissunnuntaita, arvon urheilun ystävät! Talviolympialaisten suomalaispäivän avaa lumilautailija Rene Rinnekangas. Hän on tositoimissa slopestylen karsinnassa klo 11.10.