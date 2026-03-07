Suvi Minkkinen hiihti yhdeksänneksi ampumahiihdon maailmancupin naisten 12,5 kilometrin yhteislähtökisassa Kontiolahdella.

Minkkinen sortui kisan aikana yhteen ohilaukaukseen. Hän pääsi lähtemään viimeiselle hiihtokierrokselle viidentenä vain muutaman sekunnin edellä olevaa kolmikkoa jälkeen, mutta taipui lenkillä muille ja putosi yhdeksänneksi.

Minkkinen jäi kisan voittaneesta Ranskan Julia Simonista 24,7 sekuntia. Kärkikolmikon täydensivät Ruotsin Elvira Öberg (+5,6) ja Anna Magnusson (+8,9).

Kisassa ei ollut mukana muita suomalaisia.

Minkkinen jatkaa maailmancupin kokonaiscupissa sijalla kaksi.