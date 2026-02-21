Ampumahiihtäjä Suvi Minkkisen päätöskilpailu Milano-Cortinan talviolympialaisissa ei aiheuttanut suuria riemunkiljahduksia, sillä suomalaistähti jäi naisten yhteislähdössä 19:nneksi.

Sitä kukaan ei kuitenkaan vie pois, että Minkkinen lähtee Anterselvan olympiamaisemista mitalinaisena, sillä hän nappasi pronssia takaa-ajossa.



Normaalimatkalla Minkkinen oli sijalla 20 ja pikakisassa kuudes. Lisäksi tilastoihin jäävät sekaviestin kuudes ja naisten viestin seitsemäs sija.



– Oli kaksi huippukisaa, joista toinen oli täydellinen, ja kaksi ihan ok kilpailua. Viestit olivat ihan hyviä vetoja, Minkkinen summasi viitaten nappikisoilla pikamatkaan ja takaa-ajoon.



Lauantain 12,5 kilometrin yhteislähdössä hän ampui yhden ohilaukauksen, mutta hiihtovauhti ei ollut kärkipään tasoa. Kilpailun aikana lumisade voimistui kunnon pyryksi, mikä teki hiihtämisestä raskasta.



– Ehkä odotin alkuverryttelyn ja yleisfiiliksen perusteella, että tänään olisi voinut olla enemmän annettavaa ladulla. Ei sitten tuon enempää ollut, Minkkinen sanoi.

Ranskan Michelon juhli kultaa

Minkkinen sanoi, että "fiilis on hyvä", vaikka päätösmatka ei mennyt nappiin.



– Tulin tänne mitalitavoitteen kanssa, ja lähden kotiin yhtenä mitalisteista, Minkkinen muistutti.



Minkkinen palasi vielä pronssiseen takaa-ajokisaansa.



– Se meni täydellisessä mielentilassa. Kun pystyin sellaisen latauksen rakentamaan, se vähän verotti jälkikäteen. Yöunetkin vähän kärsivät, kun heräilin ja ensimmäisenä oli mielessä, että otin mitalin. Siinä sykekin nousee saman tien, eikä heti vaivu takaisin uneen, Minkkinen kuvaili.



Lauantain yhteislähdön voitti Ranskan Oceane Michelon. Ranskalaiset nappasivat kaksoisvoiton, sillä Julia Simon oli toinen. Tshekin Tereza Vobornikova otti yllätyspronssia.



Michelonille tuli kaksi ohilaukausta ja Simonille sekä Vobornikovalle yksi sakko naiseen.

Kaksi menestysuraa päättyi

Minkkinen, 31, on uhrannut tänä ja viime vuonna muusta elämästään paljon olympiamenestyksensä vuoksi.



– Pari vuotta sitten olin varma, että ura loppuu näihin kisoihin. Vähän alkoi mieli kääntyä viime vuoden jälkeen. Uskallan tässä ehkä sanoa, että urani jatkuu, Minkkinen paljasti.



Sitä Minkkinen ei luvannut, että hänet nähtäisiin neljän vuoden päästä olympialaisissa Ranskassa.



– Sinne on pitkä aika, mutta toisaalta en olisi hirveän yllättynyt, jos olisin siellä, Minkkinen naurahti.



Kaksi pitkää ja komeaa ampumahiihtouraa päättyi lauantaina Anterselvan korkeassa ilmanalassa.



Italian Dorothea Wierer ja Saksan Franziska Preuss olivat ilmoittaneet jo ennen kilpailua, että heidän ammattilaisuransa loppuvat lauantaina. Wierer oli yhteislähdössä viides ja Preuss 28:s.



Wiererin palkintokaapista löytyy henkilökohtaisilta matkoilta muun muassa kolme MM-kultaa, kaksi MM-hopeaa ja olympiapronssi. Naisten maailmancupin hallitseva kokonaisvoittaja Preuss on juhlinut henkilökohtaisilla matkoilla muun muassa MM-kultaa ja kahta MM-hopeaa.



– En ole kummankaan kanssa superläheinen, mutta he ovat tosi lämminhenkisiä. Heistä välittyy, että osaavat iloita myös muiden onnistumisista, Minkkinen sanoi Wiereristä ja Preussista.



Michelonin ja Simonin kaksoisvoitto alleviivasi ranskalaisnaisten huippumenestystä. Ranskalaiset nappasivat Milano-Cortinan kisojen naisten ampumahiihtomatkoilla peräti seitsemän mitalia, joista kolme oli kultaisia.