Suvi Minkkinen oli ylpeä suorituksestaan hiihdettyään toiseksi ampumahiihdon maailmancupin takaa-ajokilpailussa Ranskan Annecyssä.
Minkkinen suoriutui ampumapenkalla täydellisesti ja ampui kaikki 20 taulua puhtaasti alas. Hän jäi lopulta kisan voittaneesta Lou Jeanmonnotista 30,2 sekuntia.
Alkuviikolla ruokamyrkytyksen saanut Minkkinen oli ylpeä vahvasta suorituksestaan.
– Todella ylpeä tämän päivän suorituksesta. Se oli paras ampumahiihtosuoritus, jonka tuohon voi saada. Ei varmasti parasta hiihtoa, mutta sellaista, mitä tästä kropasta oli irroitettavissa ja sillä tavalla rakennettua, että pystyi hoitamaan ammunnat hyvin, Minkkinen kommentoi MTV Urheilulle puhelimitse.
– Vähän ehkä näkyi tuo alkuviikko siinä, että ei sillä viimeisellä kierroksella ole sellaista vahvuutta, mitä parhaimmillaan on. Onneksi oli riittävästi kuitenkin.
Minkkinen myöntää, että kisan edetessä energiavarastot alkoivat ehtyä ja kisan viimeinen kierros oli jo taistelua.