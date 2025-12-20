– Vähän ehkä näkyi tuo alkuviikko siinä, että ei sillä viimeisellä kierroksella ole sellaista vahvuutta, mitä parhaimmillaan on. Onneksi oli riittävästi kuitenkin.

– Todella ylpeä tämän päivän suorituksesta. Se oli paras ampumahiihtosuoritus, jonka tuohon voi saada. Ei varmasti parasta hiihtoa, mutta sellaista, mitä tästä kropasta oli irroitettavissa ja sillä tavalla rakennettua, että pystyi hoitamaan ammunnat hyvin, Minkkinen kommentoi MTV Urheilulle puhelimitse.

– Kolme kierrosta tuli mielestäni ehjästi ja tuntui, että on hyvin hallussa. Neljäs alkoi jo vähän painamaan. Viimeinen oli sellainen, että mäki kerrallaan taistelin sinne päälle. Yhdessä mäessä taisi olla pikkuisesti sellainen tunne, että meinaako pohkeeseen tulla kramppi. Nämä ovat varmaan niitä jälkijuttuja ruokamyrkytyksestä. Kaikkeen nähden ollut superhyvä viikko, että vielä kuitenkin keskiviikko-iltana ei ollut itsellä se varmuus, että pystyy välttämättä pikakisaan starttaamaan. Olen kyllä tyytyväinen, Minkkinen ilakoi.