Suvi Minkkinen otti sunnuntaina olympiamitalin ampumahiihdossa kautta aikain ensimmäisenä suomalaisnaisena. Minkkinen sijoittui kolmanneksi takaa-ajokisassa.

Pronssimitaliin siivitti paitsi kahdesta aiemmasta kisasta huomattavasti parantunut hiihtovauhti myös vakuuttava nolla-ammunta.

– Tosi hyvät fiilikset. Pystyin tekemään täydellisen kisan suunnittelemallani tavalla, Minkkinen sanoi.

Minkkinen lähti kymmenen kilometrin takaa-ajoon lauantain pikakisan jäljiltä kuudentena. Puhdas ammunta nosti hänet pronssille kilpailussa, jonka voitti italialainen Lisa Vittozzi. Norjalainen Maren Kirkeeide oli hopealla.

Vittozzi ampui Minkkisen tavoin puhtaasti ja tuli maaliin 34,3 sekuntia suomalaisen edellä. Pikakisan voittanut Kirkeeide ampui takaa-ajossa kolme sakkoa

Pitkä odotus päättyi

Minkkisen pronssi päätti samalla Suomen 28 vuoden mitalittoman kauden olympialaisten ampumahiihtokisoissa. Ennen sunnuntaita Suomen tuorein ampumahiihdon olympiamitali oli Ville Räikkösen pronssi Naganon talvikisoista 1998.

Minkkinen on kuitenkin ensimmäinen suomalaisnainen, joka on saavuttanut ampumahiihdossa olympiamitalin.

– Neljä kierrosta keskityin omaan touhuuni. Tänään fokuksen taso oli sellainen unelma, johon toivon pääseväni jokaisessa kisassa. Sitä on vaikea saavuttaa, mutta tänään sen saavutin.

Minkkisen tähänastinen saldo Milano-Cortinan olympialaisissa on sekaviestin kuudes sija, normaalimatkan 20. sija, pikakisan kuudes tila ja nyt takaa-ajon pronssi.

Viime talvena Minkkinen ylsi pikamatkalla MM-pronssille.

Minkkinen on uhrannut ampumahiihdolle elämästään paljon. Ennen kisakauden alkua hän muun muassa vietti kolme kuukautta Keski-Euroopassa harjoittelemassa. – aivan niin kuin edelliselläkin harjoituskaudella.

– Ehkä suurimpia tunteita tulee sitä kautta, että pari vuotta sitten tein korkean (paikan) treenisuunnitelman nämä kisat mielessäni ja niin, että saisin vihdoin myös Anterselvassa kropan toimimaan, Minkkinen sanoi.

Olympialaisten ampumahiihdot järjestetään Anterselvassa korkeassa ilmanalassa. Vuosi sitten Minkkinen epäonnistui Anterselvassa maailmancupin kisassa pahasti.

– On tässä vähän takki tyhjänä -fiilis. On ollut itsellä odotuksia sekä paineita, ja niitä on varmaan tullut myös ulkopuolelta. Kun sain nyt täydellisen kisan kasaan, on vähän sanaton mutta tosi onnellinen fiilis.

Minkkisen mitali on Suomen kolmas ja samalla yhtä mones pronssi meneillään olevissa kisoissa. Ennen häntä pronssia nappasivat Eero Hirvonen yhdistetyssä ja maastohiihdon naisten viestijoukkue.

Minkkisellä on jäljellä kaksi olympiamatkaa: naisten viesti ensi keskiviikkona ja yhteislähtökisa lauantaina.