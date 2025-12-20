Suomen Suvi Minkkinen nappasi kakkostilan naisten takaa-ajokilpailussa Ranskan Annecyssä. Suomalainen lähti kisassa kuudentena matkaan, mutta nolla-ammunta nosti suomalaisen toiseksi.
Minkkinen lähti kisassa 27 sekuntia perässä kärjessä ollutta Ruotsin Hanna Öbergiä, joka ampui neljä ohilaukausta. Öberg jäi lopulta seitsemänneksi. Kilpailun voitti puolen minuutin erolla Ranskan Lou Jeanmonnot.
Kilpailun kolmas oli Italian Dorothea Wierer. Minkkinen otti nyt kauden kolmannen palkintokorokesijan. Tilillä oli aiemmin Östersundin pikakisan voitto ja takaa-ajokisan toinen sija. Venla Lehtonen oli kisassa 50:s kolmella ohilaukauksella.
Minkkinen nousi maailmancupin pisteissä neljänneksi. Kärkipaikalle nousi Jeanmonnot.