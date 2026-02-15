Ampumahiihtäjä Suvi Minkkinen saavutti olympiapronssia Milano-Cortinan olympiakisojen takaa-ajossa. Tasavallan presidentti Alexander Stubb tavoitti Minkkisen videopuhelun välityksellä juuri Ylen tv-haastattelun päätyttyä. Minkkisen ja Stubbin välinen keskustelu oli kuultavissa suorassa lähetyksessä.

Eilisen pikakisassa nollat ampunut Minkkinen lähti tämän päivän takaa-ajoon kuudennelta sijalta, 50 sekunnin päässä kärjestä.

Sihti oli kohdallaan tänäänkin, ja kun taulut putosivat ampumapaikka toisensa jälkeen, Minkkinen nousi viimeiselle lenkille lähdettäessä tiukasti mitalinsyrjän kiinni.

Kotiyleisön riemuksi kultaa voittanut Lisa Vittozzi oli jo mennyt menojaan, mutta Minkkinen lähti viimeiselle kahden kilometrin kierrokselle toisena. Pikakisan voittanut Norjan Maren Kirkeeide oli 4,6 sekunnin päässä ja maailmancupia johtava Ranskan hirmuhiihtäjä Lou Jeanmonnot 11,2 sekunnin päässä.

Kirkeeide tuli viimeisellä kierroksella ohi, mutta Jeanmonnot'sta ei ollut enää uhkaajaksi, ja näin kolmanneksi sijoittunut Minkkinen saavutti olympiamitalin ensimmäisenä suomalaisena naisampumahiihtäjänä.

Suomen edellinen ampumahiihdon olympiamitali oli Ville Räikkösen vuonna 1998 Naganossa saavuttama pikakisan pronssi.

– En tiedä, olenko sitä asiaa ehkä noin isossa kuvassa osannut miettiä. Teen tätä kuitenkin itselleni, ja se on tärkeintä, että saan tehtyä sellaisia kisoja, joihin olen itse tyytyväinen. Näissäkin kisoissa koin, että minulle on itselle tärkeää todistaa, että pystyn täällä osoittamaan samaa tasoa kuin maailmancupissa. Nyt olen sen tehnyt, ja se riitti olympiamitaliin. Toivottavasti seuraavaan mitaliin ei mene yhtä kauaa, Minkkinen tunnelmoi Ylen haastattelussa.