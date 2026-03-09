



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota





Suomalaisille maistuu muna | Makuja | MTV Uutiset





Lifestyle Makuja Etusivu Ruokauutiset Reseptit Reseptihaku Halpa vs. kallis Koko Suomi leipoo Loppuvatko munat? Tästä syystä kaupoissa on nyt vajausta 8:59 Ovatko kananmunat todella loppumassa kaupoista? Julkaistu 09.03.2026 19:40 Sari Korpela sari.korpela@mtv.fi Suomalainen syö keskimäärin neljä munaa joka viikko. Suomalaisille maistuu muna. MTK:n mukaan kanamunien kulutus kasvoi viime vuonna kolmisen prosenttia. Suomessa syötiin viime vuonna kananmunia yli 68 miljoonaa kiloa. Se tarkoittaa keskimäärin 204 munaa jokaista suomalaista kohti, eli noin neljä munaa viikossa. Suomalaiset ovat hieraisseet kaupoissa silmiään, koska ovat osassa kaupoista kananmunahyllyt ovat saattaneet olla kokonaan tyhjillään. Kauppaketjut ovat perustelleet vajausta kananmunien toimitusvaikeuksilla, näin asiasta uutisoi helmikuussa esimerkiksi Yle. MTK:n mukaan munien vienti Eurooppaan vetää tällä hetkellä hyvin. – Vienti kasvoi lähes kahdeksan prosenttia, se on tuntuva kasvu, kertoo asiantuntija Mari Lukkariniemi MTK:sta. MTK:n mukaan myös kauppojen vastuullisuuslinjaukset ovat muuttumassa ja virikehäkkituotettujen kananmunien myynnistä luovutaan. – Tämän vuoden aikana viimeinenkin kaupparyhmittymä luopuu virikehäkkituotetuista munista, sanoo Lukkariniemi.

Euroopassa suomalaisista munista maksetaan

Ja sitten on lisäksi hinta. Suomalaisista kananmunista maksetaan tällä hetkellä paremmin Euroopassa kuin Suomessa.

– Valitettavasti pakkaamot eivät saa niin hyvää hintaa kuin esimerkiksi Euroopan markkinoilla, missä tällä hetkellä näyttäisi olevan noin neljänneksen paremmat myyntihinnat pakkaamolle kuin Suomessa, sanoo Lukkariniemi.

Lukkariniemi sanookin, että kaupan pitäisi maksaa tällä hetkellä kananmunista enemmän.

– Ja sen jälkeen voidaan katsoa, että onko heidän maksuhalukkuutensa niin hyvä, että meillä pystyttäisiin kestävästi kananmunatuotantoa lisäämään. Mutta kyllä meillä tälläkin hetkellä kanaloita on rakenteilla, joten tuotanto tulee kasvamaan, sanoo Lukkariniemi.

Tuottajalle jää noin euro 10 munan kennosta

Mitä tästä kaikesta tuumii kananmunien tuottaja. Liedossa Vähätalon tilalla on 15 000 kanaa, jotka tuottavat vuosittain noin 4,5 miljoonaa kananmunaa. Kanoista pidetään huolta joka päivä.

– Kyllä me kaikkemme tehdään, että kanalla on hyvä olla. Ja kun kana voi hyvin, silloin se munii hyvin ja se on sitä kautta myös meidän etu, kertoo Santeri Vähätalo.

Kannattavuutta toivoisi tuottajakin parannusta. Nykyisellään 10 kananmunan kenno maksaa 2 eurosta noin 2,5 euroon.

– Noin euro on se, mitä siitä tuottajalle jää. Toki tuottajalla on se suurin työ ja ne riskit. Kaikki eläintautiriskit ovat nykypäivänä kasvamaan päin. Ja nyt energian hinnat taas tämän Iranin sodan takia on nousussa, ja ne kaikki tulevat meidän maksettavaksi, sanoo Vähätalo.

Katso jutun yllä olevalta videolta, että minkälaista on munivan kanan arki.