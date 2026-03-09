Pohjoismaiden ja Kanadan pääministerit kokoontuvat viikonloppuna Osloon vahvistamaan yhteistyötään.

Norjan pääkaupungissa Oslossa järjestetään sunnuntaina Pohjoismaiden ja Kanadan pääministerien tapaaminen, joka on osa Kanadan pääministerin Mark Carneyn kolmipäiväistä vierailua Norjaan. Asiasta kertoi maanantaina Norjan hallitus.

Sunnuntain tapaamiseen osallistuvat isäntämaa Norjan pääministerin Jonas Gahr Stören ja Carneyn ohella pääministerit neljästä muusta Pohjoismaasta, eli Suomesta, Tanskasta, Ruotsista ja Islannista.

Carney on ensimmäinen Kanadan pääministeri, joka on virallisella vierailulla Norjassa sitten vuoden 1980.

– Suuren kansainvälisen epävarmuuden aikana on tärkeää vahvistaa yhteistyötä Kanadan, Norjan ja Pohjoismaiden välillä, Störe sanoi tiedotteessa.

Osana vierailua Carney ja Störe tapaavat myös Saksan liittokanslerin Friedrich Merzin, ja johtajat seuraavat yhdessä Norjan johtamia Pohjoismaiden Cold Response -sotaharjoituksia.

