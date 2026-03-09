



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota





Lihavuuden Käypä hoito -suositusta päivitetään | MTV Uutiset





Lihavuuden hoitosuosituksia päivitetään: Terveydenhuollossa asenteellista kohtelua – "Potilaat eivät hakeudu hoitoon, kun pitäisi" 2:01 Lihavuuden hoitoa arvioidaan uudelleen – tällaisia uudistuksia hoitosuosituksiin on luvassa. Julkaistu 40 minuuttia sitten

Muutoksia on luvassa niin elintapa-, lääke- ja leikkaushoitosuosituksiin. Lihavuuden Käypä hoito -suositusta ollaan päivittämässä, sillä lihavuuden hoitomuodot ovat uudistuneet kuluneen viiden vuoden aikana. Lihavuusleikkauksia tehtiin vuonna 2025 noin 1 700 potilaalle Suomen hyvinvointialueilla, mikä on 700 enemmän kuin vuonna 2020. Lisäksi lihavuuslääkkeitä ostaneiden määrä on samassa ajassa yli kymmenkertaistunut. Ensi syksynä julkaistavissa suosituksissa korostetaan yksilöllistä hoitoa, käytännön läheisyyttä, mielen hyvinvointia ja halutaan purkaa lihavuuteen liittyvää stigmaa.



– Lihavuuden stigma on monisyinen asia ja se näkyy tässä yhteiskunnassa epätasa-arvona ja jonkinlaisena huonona asenteena ihmisiä kohtaan, joilla on lihavuutta, sanoo professori Kirsi Pietiläinen lihavuustutkimusyksiköstä Helsingin yliopistolta. Asenteellisuutta myös terveydenhuollossa Häpeäleiman purkaminen lihavuuden ympäriltä, ihmisyyden ymmärtäminen ja siirtyminen pois painokeskeisestä ajattelusta ovat tärkeítä teemoja, joita Käypä hoito -suositukseenkin aiotaan sisällyttää.

Pietiläisen mukaan asenteellisuutta voi nimittäin kohdata myös terveydenhuollossa.

– Se näkyy valitettavasti myös terveydenhuollossa. Se saattaa johtaa pahimmillaan siihen, etteivät potilaat hakeudu hoitoon, kun pitäisi. Ja jos he hakeutuvat, he voivat saada huonoa kohtelua, Pietiläinen kertoo.

Lihavuusleikkaukseen pitkän prosessin kautta päätynyt Maaria Haverinen kertoo Asian ytimessä.doc: Painava häpeä -dokumentissa kohdanneensa huonoa kohtelua muilta ihmisiltä jo teini-iässä.

– Oon saanut paljon haukkuja siitä, että olen lihava, tai olen mitä syön. On ne tietenkin vaikuttanut omaan itsetuntoon ja omaan hyvinvointiin, hän avaa.

Yksilöllistä ja käytännön läheisempää hoitoa

Päivitetyt Käypä hoito -suositukset sisältävät syvempää psykologista näkökulmaa lihavuuden hoitoon sekä käytännön läheisiä työkaluja niin ammattilaisille, kuin potilaille.

Harjoitteiden avulla voidaan esimerkiksi tunnistaa häiriintynyttä syömiskäyttäytymistä.

– Me tiedetään tutkimuksista, että noin puolella ihmisistä, jotka hakeutuvat lihavuuden takia hoitoihin, on taustalla jotain häiriintynyttä syömiskäyttäytymistä, kertoo psykoterapeutti ja HUS Painonhallintatalon kehittämispäällikkö Laura Suojanen kertoo.

Juurisyiden löytäminen on tärkeää, jotta hoitotulokset olisivat kestäviä.

– Kun ihminen pudottaa painoaan, jos ei niitä juurisyitä, niihin ei paneuduta, niin paino lähtee helposti kuroutumaan takaisin, Suojanen kertoo.

Asiantuntijat huomauttavat, että laadukas, tasa-arvoinen ja yksilöllinen hoito kuuluu jokaiselle, joka sitä itse haluaa.

Asian ytimessä.doc – Painava häpeä 35-vuotias perheenäiti Maaria on laittanut oman hyvinvointinsa taka-alalle pitkään. Itsensä laiminlyöntiin ja omaan kehoon liittyy paljon häpeää. Kolme vuotta sitten Maaria päätti muuttaa elämänsä suunnan ja pitkän prosessin jälkeen edessä on viimeinen keino – lihavuusleikkaus. 21:27 Dokumentin voit katsoa maksuttomilla MTV Katsomo -tunnuksilla.

Satu Koistinen MTV Uutiset Satu Koistinen työskentelee MTV Uutisissa uutistoimittajana. Koistinen on erityisesti kiinnostunut lapsiin ja nuoriin liittyvistä uutisaiheista. Lisäksi häntä kiinnostavat arkeen ja yhteiskuntaan vaikuttavat ilmiöt Suomessa. Hän tekee MTV Uutisissa monipuolisia uutissisältöjä – päivän polttavista uutisaiheista syvälle luotaaviin videototeutuksiin. Juttuvinkit ovat erittäin tervetulleita! Koistiseen voit olla yhteydessä sähköpostilla satu.koistinen@mtv.fi.