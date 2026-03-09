Muutoksia on luvassa niin elintapa-, lääke- ja leikkaushoitosuosituksiin.
Lihavuuden Käypä hoito -suositusta ollaan päivittämässä, sillä lihavuuden hoitomuodot ovat uudistuneet kuluneen viiden vuoden aikana.
Lihavuusleikkauksia tehtiin vuonna 2025 noin 1 700 potilaalle Suomen hyvinvointialueilla, mikä on 700 enemmän kuin vuonna 2020. Lisäksi lihavuuslääkkeitä ostaneiden määrä on samassa ajassa yli kymmenkertaistunut.
Ensi syksynä julkaistavissa suosituksissa korostetaan yksilöllistä hoitoa, käytännön läheisyyttä, mielen hyvinvointia ja halutaan purkaa lihavuuteen liittyvää stigmaa.
– Lihavuuden stigma on monisyinen asia ja se näkyy tässä yhteiskunnassa epätasa-arvona ja jonkinlaisena huonona asenteena ihmisiä kohtaan, joilla on lihavuutta, sanoo professori Kirsi Pietiläinen lihavuustutkimusyksiköstä Helsingin yliopistolta.
Asenteellisuutta myös terveydenhuollossa
Häpeäleiman purkaminen lihavuuden ympäriltä, ihmisyyden ymmärtäminen ja siirtyminen pois painokeskeisestä ajattelusta ovat tärkeítä teemoja, joita Käypä hoito -suositukseenkin aiotaan sisällyttää.