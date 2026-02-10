Olli Hiidensalo vastasi tiistaina toisesta Suomen joukkueen nelossijasta Milano-Cortinan olympialaisissa, kun 35-vuotias ampumahiihtäjä venyi huippusuoritukseen ampumahiihdon 20 kilometrin normaalikilpailussa.

Suomalainen ampui Anterselvan stadionilla käydyssä kilpailussa puhtaasti ja pudotti kaikki 20 taulua.



– Pakko olla helkkarin ylpeä itsestään. Vaikka taas tuli se neljäs sija, eikä siitä näissä kisoissa mitään saa, niin on se helkkarin kova, Hiidensalo hehkutti Ylen haastattelussa.



Hiidensalo totesi, että kilpailun viimeisellä kierroksella vauhti tuntui hiipuvan, mutta voimaa riitti vielä jostain tehokkaaseen loppukiriin. Hiidensalo löi maaliin tullessaan tauluun ylivoimaisen minuutin ja 44 sekunnin pohja-ajan ja sai jännittää kärkihiihtäjien maalin saapumista pitkään.

Kilpailun voiton vei Norjan Johan-Olav Botn. Hopea meni Ranskan Eric Perrotille, ja pronssia sai Norjan Sturla Holm Lägreid. Mitali jäi Hiidensalolta lopulta noin 40 sekunnin päähän.



– Onneksi nyt on kuitenkin noin selkeä ero tuohon kolmossijaan, niin ei sillä tavalla harmita. Kolme oli minua parempia tänään.

"Sportti on tällä hetkellä aika hienoa"

35-vuotias Hiidensalo sivuaa tiistain suorituksellaan arvokisojen parasta sijoitustaan. Hän oli myös viime vuoden MM-kisojen normaalimatkalla neljäs.



Hiidensalo jäi pohtimaan uransa jatkoa, kun häneltä kysyttiin, mahtuuko uraan vielä arvokisoja.



– En sano, että olisi viimeiset arvokisat. Kyllähän tämä sportti on tällä hetkellä aika hienoa, Hiidensalo sanoi.

Jatkamispäätökseen vaikuttaa myös urheilun taloudellinen puoli. Hiidensalolle myönnettiin viime kesänä MM-kisojen nelossijan jälkeen vain 10 000 euron urheilija-apuraha. Ampumahiihtäjistä vain Suvi Minkkinen sai täydet 20 000 euroa.

– Viime vuonna ei tullut vielä nelossijalla isoa apurahaa, mikä sillä tavalla ehkä vähän jännä, mutta ei ne nyt enää voi sitä minulta pois ottaa, sanotaanko näin.



Muista suomalaisista Otto Invenius (11:s) ja Tuomas Harjula (15:s) selvisivät kumpikin mainiosti vain yhdellä ohilaukauksella. Tero Seppälällä (51:s) ei ammunta sujunut, ja hänelle merkittiin kuusi ohilaukausta.



Suomi ei ole saanut ampumahiihdon olympiamitalia sitten Naganon olympialaisten vuonna 1998, jolloin Ville Räikkönen otti pikakilpailusta pronssia. Hiidensalon neljäs sija on Suomen paras ampumahiihdon olympiasijoitus 20 vuoteen. Paavo Puurunen oli niin ikään neljäs, kun yhteislähtökisa käytiin Italian edellisissä olympialaisissa Torinossa.



Naisten normaalimatkalla Suomen mitalihaaveet makaavat Suvi Minkkisen harteilla. Minkkinen ja muut suomalaisnaiset pääsevät vauhtiin normaalimatkalla keskiviikkona.