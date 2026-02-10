Milano-Cortinan olympialaisissa neutraalina urheilijana kilpaileva venäläinen Darja Neprjajeva kehui suomalaishiihtäjiä.

Darja Neprjajeva, 23, olympiadebytoi lauantaina Milano-Cortinan yhdistelmäkilpailussa 17. sijalla. Tänään tiistaina hän putosi perinteisen sprintin karsinnassa 36. tilalla.

Venäläinen mieli jatkoon, 30 parhaan joukkoon, mutta totesi MTV Urheilulle, ettei tämä ollut hänen päivänsä.

– Tämä päivä oli minulle todella vaikea. Sprintti on minulle todella rankkaa, koska olen pieni, Neprjajeva kommentoi kuitenkin iloisesti nauraen.

Hän odottaa erityisesti torstaita, jolloin naiset hiihtävät 10 kilometriä vapaalla väliaikalähtönä.

– Toivon sen olevan minulle hyvä kilpailu.

10 kilometriltä, Tour de Skin loppunoususta, on irronnut hänen tähän asti paras maailmancup-tuloksensa: kuudes sija tammikuussa.

Isosiskon suksenjälkiin

Kauden alussa ei ollut lainkaan selvää, että venäläisiä pääsisi hiihtämään Milano-Cortinan kisoihin, mutta osallistumisoikeus neutraalin statuksen urheilijoille maailmancupiin ja olympialaisiin lopulta myönnettiin. Neprjajeva on yksi harvoista venäläisistä tai valkovenäläisistä Milano-Cortinan olympiakilpailijoista.