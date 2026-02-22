50 kilometrin olympiakilpailun keskeyttänyt Astrid Öyre Slind hermoili jo seuraavia päiviä.

Astrid Öyre Slind jätti Milano-Cortinan olympialaisten viimeisen hiihtokilpailun, naisten 50 kilometriä perinteisellä tavalla, kesken alkuvaiheilla. Jopa voittajasuosikkina kisaan lähtenyt norjalainen eteni vielä 8,5 kilometrin väliaikapisteelle mutta siirtyi ladun varteen ennen 10,6 kilometriä.

Sukset eivät selkeästikään pitäneet kunnolla. Slind itse pohti ongelman olleen yhdistelmä sitä, ettei hän ollut riittävän hyvässä kunnossa saadakseen suksistaan parasta irti ja että pitovoidetta oli alla liian vähän.

– Minulla ei ollut mahdollisuutta, hän sanoi.

Slind sauvoi vielä reiluun viiteen kilometriin kärkiviisikossa. Viimeisessä väliaikapaikassaan 8,5 kilometrissä hän oli pudonnut minuutin ja kahdeksan sekunnin päähän keulasta sijalle 12. Hän ei käyttänyt mahdollisuutta vaihtaa kapuloita.

– Saimme viestin, että vaihdossa olleet sukset ovat aika aggressiivisia, joten ne olisivat aika jäisiä ensimmäisillä kierroksilla ja pitäisi odottaa kolme kierrosta. Ajattelin, että jos voisin pysyä ryhmässä vielä yhden kierroksen, minulla olisi suurempi mahdollisuus taistella, mutta en kyennyt siihen.

Sairastumiset ovat vaivanneet olympialaisten aikana useita hiihtäjiä. Slind kertoi, ettei hän ole ollut kipeänä, mutta lisäsi perään, että "saa nähdä".

– Kroppani ei tuntunut hyvältä tänään. Tämä saattoi olla vain huono päivä, mutta minulle ei tule niitä usein, joten olen hiukan hermostunut siitä, mihin tilanne menee seuraavien päivien aikana.

"Olen todella pettynyt"

Aikanaan pitkän matkan kilpailuihin keskittynyt ja pitkän uran tehnyt Slind kilpaili nyt ensimmäisissä olympialaisissaan.

38-vuotias konkari sai kaulaansa myös olympiakullan Norjan viestijoukkueessa. Suursuosikki Ruotsi jäi tuolloin ratkaisevasti jälkeen Ebba Anderssonin toisen osuuden kaatuilun ja suksirikon myötä.

Ei ollut kaukana, etteikö Slindille olisi voinut tulla olympialaattoja enemmänkin. 10+10 yhdistelmäkilpailussa Slind sijoittui kuudenneksi, 10 kilometrin vapaan kisassa neljänneksi ja parisprintissä hän oli Julie Bjervig Drivenesin kanssa niin ikään neljäs.

– Olen todella iloinen, että sain kullan, mutta odotin todella enemmän henkilökohtaisista kilpailuista. Parissa kisassa oli todella tiukkaa. Kun tämä oli viimeinen normaalimatka, olen todella pettynyt.

Myös viestin maailmanmestaruuden urallaan voittanut Slind totesi pitkälle uralleen mahtuneen monenlaisia vaiheita.

– On suuri tavoite saavuttaa kultamitali olympialaisissa. Jokainen ei tee sitä. Toivoin kuitenkin, että olisin pystynyt osoittamaan olevani hyvä myös henkilökohtaisissa kilpailuissa.

Norjalainen huokaili pitkän olympiareissun päätteeksi myös, että pääsisipi hän heti kotiin.

– Minun täytyy kuitenkin odottaa huomiseen. Näen sitten, tarvitsenko pienen tauon vai en.