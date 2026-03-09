FC Barcelonan seuralegenda ja entinen päävalmentaja Xavi Hernandez on kertonut seuran puheenjohtajan Joan Laportan estäneen Lionel Messin paluun Barcelonaan.

Xavi kertoi hiljattain La Vanguardian haastattelussa, että Messi oli lähellä paluuta Barcelonaan tämän pelatessa vielä PSG:n riveissä vuonna 2023. Seuralegendan mukaan Barcelonan puheenjohtaja Joan Laporta on jakanut valheellista tietoa siitä, miten asiat Messin kanssa etenivät.

– Puheenjohtaja valehtelee siitä, mitä Messin kanssa tapahtui. Hänen kanssaan tehtiin sopimus. Tammikuussa 2023 maailmanmestaruuden jälkeen puhuin hänelle. Keskustelimme maaliskuuhun asti. Sanoin hänelle, että kerron tästä puheenjohtajalle, Xavi pohjustaa La Vanguardialle.

– Puheenjohtaja neuvotteli sopimuksen Leon isän kanssa ja saimme La Ligaltakin vihreän valon taloustilanteen puolesta. Mutta puheenjohtaja vetäytyi siitä, Xavi jatkaa.

Xavi kertoi Laportan pelänneen, että jos Messi olisi palannut takaisin Barcelonaan, olisi hän aloittanut valtataistelun seurapomon kanssa.

– Hän kertoi minulle, että jos Messi olisi tullut takaisin, hän olisi käynyt sotaa Laportaa vastaan. Haluan kertoa totuuden. Messi ei tullut, koska puheenjohtaja ei halunnut häntä, Xavi painottaa.

– On valheellista sanoa, ettei La Liga olisi hyväksynyt siirtoa tai Jorge Messi olisi pyytänyt lisää rahaa. Puheenjohtaja ja hänen taustatiiminsä eivät sallineet sitä, koska Laporta oli vallankahvassa, eikä Messi olisi käsitellyt sitä hyvin.