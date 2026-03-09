Hjallis Harkimo muistelee televisiossa poikansa Joelin järjestämiä kotibileitä, joiden hillitsemiseksi tarvittiin virkavallan apua.

Maanantaina 9. maaliskuuta MTV3-kanavalla esitettävässä Yökylässä Maria Veitola -jaksossa toimittaja-juontaja Maria Veitola yöpyy Hjallis Harkimon ja Jasmine Pajarin luona Sipoossa.

Esitellessään Veitolalle kotiaan Hjallis intoutuu muistelemaan käsistä lähteneitä kotibileitä, jotka hänen poikansa Joel Harkimo aikoinaan järjesti.

– Jolle piti kerran bileet. Tuli kaksi tyttöä vastaan tuossa pikkutiellä, ja yksi tuttuni kysyi, että mistäs te olette tulleet. (He vastasivat) että olemme tulleet Rovaniemeltä Harkimon bileisiin, Hjallis nauroi.