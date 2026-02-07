



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota





Ajomatka Lappiin vaatii autoilijalta näitä huomioita | MTV Uutiset





Hiihtolomalle Lappiin? Ota nämä seikat huomioon ajomatkalla – "Poukkoilija puurouttaa muiden matkantekoa" 1:34 Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen esittelee videolla ajonvakautusjärjestelmän toimintaa. Tärkeää on muistaa, että mikäli ajonvakautus joutuu toimimaan, on kuljettaja jo tehnyt ennakointivirheitä. Autoliitto Julkaistu 07.02.2026 11:57 Teppo Vesalainen teppo.vesalainen(at)autoliitto.fi Kokonaisuutena huomioitavia asioita on luonnollisesti paljon ihan auton huoltamisesta ja pakkaamisesta alkaen. Keskityn tällä kertaa kuitenkin enemmän itse kuljettajan toimintaan, johon kysymyksen asettelullakin viitataan. Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen vastaa lukijoidemme auto- ja liikenneaiheisiin kysymyksiin joka viikko. Lähetä oma kysymyksesi osoitteeseen lifestyle@mtv.fi. Kysymys: Mitä kuljettajan tulisi ajaessaan huomioida Lappiin suuntautuvalla hiihtolomareissulla? Vastaus: Hiihtokeskusten mökkien vaihtopäivinä liikenne todennäköisesti – ainakin paikoitellen – jonoutuu. Kun saavuttaa jonon pään, kehotan useampaan kertaan harkitsemaan, onko ohitukselle todellista tarvetta. Jos ohittaa edessä ajavan raskaan yhdistelmän, on hetken kuluttua seuraavan perässä. Tarpeeton poukkoilu jonossa aiheuttaa herkästi myös haitariliikettä eli poukkoilija omaa etenemistä mielestään sujuvoittaessaan puurouttaa kaikkien muiden samaisessa letkassa ajavien matkantekoa. Suosittelenkin hyväksymään letkan etenemisnopeuden ja jäämään ajamaan sitä, vähintään neljän sekunnin turvaväliä edellä ajavaan pitäen.

Lue myös:

Riittävästi taukoja

Sosiaalisessa mediassa, työpaikkojen kahvihuoneissa ja "Esson baarin" pöydissä kuulee usein rehvastelua siitä, miten on ajettu Lappiin ilman taukoja tai "yhden pysähdyksen taktiikalla". Tämä ei turvallisuusnäkökulmasta tarkasteltuna kuitenkaan ole se paras mahdollinen vaihtoehto.

Väsymyksen välttämiseksi suosittelen mieluummin pitämään useita lyhyitä taukoja kuin yhden pitkän. Tauon pitämisen ei aina tarvitse tarkoittaa liikenneasemalla vierailua vaan monesti ihan pieni happihyppely levähdysalueellakin ajaa saman asian – ja vieläpä huomattavasti edullisemmin. Toki mahdollinen WC-palveluiden tarve asettaa tietyt reunaehdot pysähdyspaikalle.

Raskaan aterian syömistä kannattaa välttää ja mieluummin syödä useammin, mutta kevyesti. Myös matkustajien on syytä tarkkailla kuljettajan vireystilaa ja patistaa tauolle, mikäli hän ei itse sitä ymmärrä sitä pitää.

Taukojen pitäminen säännöllisesti on tärkeää kuljettajan vireystilan ylläpitämiseksi.Autoliitto

Nopeudenvalinta kelin ja tilanteen mukaan

Varsinkin Lapissa joutuu usein ajelemaan vähän Etelä-Suomen teitä kapeammilla väylillä ja välillä keliolosuhdekin saattaa olla totuttua haasteellisempi.

Lumimyräkän osuessa kohdalle tai lumen pöllytessä sellaisen jälkeen on tärkeää pitää mielessä, että auto on kaikissa tilanteissa saatava pysäytettyä näkyvissä olevalla tien osalla – siis myös silloin, kun vastaan tulee raskas yhdistelmä, jonka pöllyttämä lumi vie näkyvyyden hetkellisesti lähes täysin. Nopeus pitää sovittaa edessä olevaan tilanteeseen sopivaksi ajoissa, ennen näkyvyyden heikkenemistä – ei vasta siinä vaiheessa, kun näkyvyys on jo mennyt.

Vain kääntämällä valokatkaisijan tähän asentoon saa varmistettua, että autossa varmasti palavat sekä ajo- että takavalot. Lumen pöllytessä takavalojen näkymistä on syytä tehostaa takasumuvalolla.Autoliitto

Tilannenopeuden valinnassa on muutenkin syytä olla tarkkana. Pohjois-Suomessa monilla tieosuuksilla on suurempi nopeusrajoitus kuin Etelä-Suomessa huomattavasti paremmassa kunnossa olevilla tieosuuksilla. Kuljettajalla pitääkin olla harkintakykyä ja ymmärrystä, että korkeahkosta nopeusrajoituksesta huolimatta monesti on turvallisuuden takaamiseksi olennaista ajaa hiljempaa.

Myös vakionopeudensäätimen käyttöä kannattaa harkita kahdesti – varsinkin mutkaisemmilla tieosuuksilla. Monesti viisaampaa olisi turvautua käyttämään monesta automallista löytyvää nopeudenrajoitinta, joka estää tahattoman ylinopeuden suorilla, mutta mahdollistaa hiljentämisen helposti ja mukavasti hyvissä ajoin ennen kaarretta.

Lue myös: Tietyt auton järjestelmät vaativat erityishuomiota talvella

Uria ja poroja

Lapin lumi- ja jääpintaisilla teillä on usein myös varsin syviä ajouria. Se, kannattaako ajaa urissa vai niiden vieressä, riippuu hyvin paljon urien ja niiden väliin jäävien polanteiden leveydestä ja laadusta. Tätä problematiikkaa olenkin pohtinut jo aiemmin ihan omassa jutussaan.

Pohjois-Suomi on poronhoitoaluetta, eli poroihin on syytä varautua. Mikäli poroja näkyy, ei pidä luottaa siihen, että ne pysyvät paikoillaan, vaan sovittaa näihinkin tilanteisiin nopeus sellaiseksi, että auton ehtii pysäyttää, mikäli poro päättääkin lähteä liikkeelle. Oma ilmiönsä on turistit, jotka pysähtyvät kuvaamaan poroja – valitettavan monesti erittäin vaarallisiin paikkoihin. Pidäthän huolen, ettet ole yksi heistä.

Myös matkan yllättävään katkeamiseen on syytä varautua

Lämmintä vaatetta on syytä olla reippaasti mukana. Etäisyydet Lapissa ovat pitkiä, ja auto jäähtyy nopeasti teknisen vian tai onnettomuuden sattuessa kohdalle.

Oman ja matkustajien turvallisuuden vuoksi mukaan on syytä varata myös heijastinliivit kaikille, toimiva käsi- tai otsavalaisin sekä muut perus talviajan varusteet, kuten lumiharja, jääskrapa, lumilapio, moottorilämmittimen liitäntäjohto ja muut sellaiset.

MTV

Teppo Vesalainen MTV Uutiset