Israelin arvion mukaan Iranin korkein johtaja Ali Khamenei on todennäköisesti kuollut Israelin tänään tekemissä iskuissa.
Asiasta uutisoi The Times Of Israel viitaten Channel 12:n haastattelemiin israelilaisiin lähteisiin.
Kanavan mukaan Khamenein kuolemasta on yhä enemmän viitteitä.
Tietoja ei ole vahvistettu virallisesti.
Aiemmin kanavalla oli esitetty lähteiden tietoihin perustuva arvio, että Khamenei olisi vähintäänkin loukkaantunut iskuissa.
Khamenein on uutisoitu pitävän puheen tänään. Kanavan tiedot viittaavat siihen, että kyseessä olisi etukäteen tallennettu puhe.
Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi sanoo puolestaan NBC Newsille, että Khamenei on hänen tietojensa mukaan yhä elossa. Araghchin mukaan kaksi Iranin komentajaa on kuollut, mutta hallinnon ylin johto on elossa.
Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan Israelin asevoimat sanoo, että sen iskut Teheranissa kohdistuivat paikkoihin, joihin oli kokoontunut Iranin korkea-arvoista turvallisuuspoliittista johtoa. Israelin asevoimat sanoo arvioivansa nyt iskujen tuloksia.
Juttua päivitetty kello 16.43: Iranin ulkoministerin mukaan Khamenei on elossa.