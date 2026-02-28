Israelissa ja Iranissa on tällä hetkellä reilut 300 matkustusilmoituksen tehnyttä suomalaista, kerrotaan ulkoministeriön viestinnästä.
Ulkoministeriön viestinnän mukaan Iranissa on tällä hetkellä noin 70 matkustusilmoituksen tehnyttä suomalaista. Israelissa suomalaisia on ulkoministeriön tiedon mukaan noin 240.
Ulkoministeriöstä tähdennetään, että kaikki eivät tee matkustusilmoitusta, eli suomalaisia voi olla niin Iranissa kuin Israelissakin virallista tietoa enemmän.
Tällä hetkellä kummassakaan maassa olevia suomalaisia ei olla ministeriön mukaan evakuoimassa. Israelista on tullut muutamia yhteydenottoja Suomen kansalaisilta.
Tarpeetonta matkustusta vältettävä
Jo aiemmin suomalaisia on varoitettu matkustustiedotteissa alueella olevista levottomuuksista ja siitä, että turvallisuustilanne voi heiketä nopeasti. Myöskään sotatoimien puhkeamista ei poissuljettu.
Tänään lauantaina annetuissa uusissa matkustustiedotteissa kehotetaan välttämään tarpeetonta matkustamista Qatariin ja Arabiemiraatteihin.
Palestiinalaisalueelle ei pitäisi ulkoministeriön mukaan matkustaa nyt lainkaan.
Israeliin perjantaina annetun matkustustiedotteen mukaan kaikkea matkustamista olisi syytä välttää Gazan, Libanonin ja Syyrian raja-alueille.
Yhdysvallat ja Israel iskivät aamulla yhdessä Iraniin. Iran on vastannut iskuihin useassa Lähi-idän maassa, jossa on Yhdysvaltain armeijan tukikohtia. Moneen lähialueen maahan on julistettu hätätila.
Juttua päivitetty 28.2.2026 kello 13.14 tuoreilla tiedoilla päivitetyistä matkustustiedotteista.