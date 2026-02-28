Ulkoministeri Valtosen mukaan Yhdysvallat ei ole hakenut kansainvälistä oikeutusta toimilleen Iranissa. Suomi ja EU kehottavat osapuolia palaamaan neuvottelupöytään.

Yhdysvaltain ja Israelin hyökkäys Iraniin ei tullut yllätyksenä, sanoo ulkoministeri Elina Valtonen (kok.).

– Kaksi viikkoa sitten, kun vierailin alueella Lähi‑idässä, niin siellä oikeastaan laskettiin pikemminkin päiviä kuin viikkoja, että milloin Yhdysvallat iskee, hän sanoo.

Valtonen kehottaa varautumaan laajempaan eskalaatioon kuin Yhdysvaltain ja Israelin viime kesän 12 päivää kestäneen hyökkäyksen aikana. Hänen mukaansa Iranin arvioidaan nyt olevan vaarallisempi kuin edellisen hyökkäyksen aikaan.

– Yhdysvallat ja Israel kykenivät yhdessä tuhoamaan aika merkittävän osan Iranin ydinohjelmasta. Mutta Iranilla on toki muitakin kyvykkyyksiä, ja niitähän nyt Yhdysvallat erityisesti pyrkii tuhoamaan.

15:49 Iranilta vastaiskuja useaan eri maahan – mihin tilanne on nyt menossa?

Suomi kehottaa palaamaan neuvottelupöytään

Hyökkäys on tuomittu monissa maissa laittomaksi. Ulkoministeri Valtosen mukaan Yhdysvallat ei ole hakenut kansainvälistä oikeutusta toimilleen sen pahemmin Suomelta kuin omalta kongressiltaan.

– Tämä on presidentti (Donald) Trumpin tapa toimia. Me Suomena ja osana Euroopan unionia todella vakavasti vetoamme siihen, että palattaisiin diplomatian tielle, hän sanoo.

1:29 Yhdysvallat iski Iraniin – "Hävitämme heidän ohjusteollisuutensa maan tasalle"

Valtonen painottaa, että Iran on joka tapauksessa epävakauttava tekijä alueella ja myös uhka omalle kansalleen. Kun Iranin hallinto taistelee nyt omasta olemassaolostaan, on arvio tilanteesta melko synkkä.

– Tämä hyökkäys voi valitettavasti laajentua. osiaan Iranilla nyt tuntuu olevan enemmänkin semmoinen vaarallinen ote tässä tilanteessa, Valtonen sanoo.

Iranin tavoite on tuhota Israel, Yhdysvallat ja niiden läheiset kumppanit, Valtonen sanoo. Siksi hän ei usko, että Lähi-itään löytyy rauhanomaista ratkaisua, ellei Iranin hallinto vaihdu maltillisempaan suuntaan.

– Silti me Suomena kehotamme, että nyt palataan neuvottelupöytään. Toivotaan, että konflikti ei laajene tästä enempää, Valtonen sanoo.

Britannian pääministeri Keir Starmer, Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja Saksan liittokansleri Friedrich Merz sanovat yhteisessä lausunnossaan, että maat tuomitsevat jyrkästi Iranin tekemät vastaiskut.

Israel ja Yhdysvallat iskivät Iraniin lauantaiaamuna. Iran on vastannut iskuihin laajasti iskemällä Israeliin sekä Yhdysvalloille tärkeisiin sotilaallisiin kohteisiin Persianlahdella ja muualla Lähi-idässä.