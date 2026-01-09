Talviautoilijan täytyy usein valmistautua siihen, että hankeen kiinni jäänyt auto on kaivettava itse irti. Apua ei aina ole saatavilla.
Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalaisen täsmäohjeilla auto saadaan irti hangesta oikeaoppisesti. Vesalaisen mukaan erityisesti pehmeässä lumessa on riski jäädä jumiin.
– On aina aikamoinen työ se auton irrottaminen. Suosittelen maalaisjärjen käyttöä, että mieluummin kävelee vähän pidemmän matkan, kuin että ajaa auton ehdoin tahdoin kiinni auraamattomalle paikalle, Vesalainen kertoi MTV Uutisille vuonna 2024.