Lunta tulee pian lisää, ajokeli huononee ja loppuviikosta Länsi-Suomessa lämpötila voi nousta plussan puolelle.
Lunta riittää nyt koko maassa, kertoo meteorologi Jenna Salminen. Kinokset ovat paikoin jopa lähes 70 senttimetriä korkeita, länsirannikolla taas jäädään paikoin vain muutamaan senttimetriin.
Esimerkiksi Ahvenanmaalla on poikkeuksellinen lumitilanne, joka nousi uutisiin asti.
Viikon keskivaiheilla lunta sataa lisää.
– Keskiviikkoiltana todennäköisesti jo ensimmäiset sateet yltävät läntiseen osaan maata ja leviävät sitten pidemmälle itään ja pohjoiseen.
Samalla lounaissaaristossa ja läntisillä merialueilla puuskissa tuuli saattaa yltyä jopa myrskylukemiin.
– Tuntuvia puuskia voi tulla muuallakin sateen yhteydessä. Osa lumesta voi tulla pyryttämällä, ajokeli huononee varmasti, Salminen kertoo.
Vuorokauden lumikertymä on arvion mukaan osissa Länsi- ja Etelä-Suomea jopa 13 senttimetriä.
Loppuviikon aikana hajanaisempi lumi- räntä ja vesisadealue siirtyy pohjoisemman Suomen asiaksi.
– Kun lumisade väistyy, niin läntisessä osassa maata voi olla lämpöasteita, Salminen povaa.
Perjantaina pakkasasteita on koko maassa 4–10.