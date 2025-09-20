Vesiliirrossa rengas ei kykene läpäisemään kaikkea tiellä olevaa vettä, jolloin se nousee vesipatjan päälle. Tällöin auto ei ole enää ohjattavissa.

Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen vastaa lukijoidemme auto- ja liikenneaiheisiin kysymyksiin joka viikko. Lähetä oma kysymyksesi osoitteeseen lifestyle@mtv.fi.

Kysymys: Miten kuljettaja voi varmimmin välttää vesiliirtoon joutumisen?

Vastaus: Keskeinen sateella ajamisen riski on vesiliirtoon joutuminen. Vesiliirron syntyyn vaikuttavat muun muassa tiellä olevan veden määrä, ajonopeus, ajolinja sekä renkaiden ominaisuudet ja kunto.

Neljän millin turvasuositusta kannattaa noudattaa

Renkaat ovat tärkeässä roolissa vesiliirron ehkäisemisessä. Lain vaatima urasyvyys kesärenkaalle on 1,6 millimetriä. Tämä on kuitenkin aivan liian vähän. Mikäli urasyvyys on kulunut alle 4 millimetriin, vesiliirron riski kasvaa huimasti.

Kahden euron kolikon hopeanvärinen ulkokehä on neljän millin levyinen, eli kun kolikon laittaa kulutuspinnan uran pohjalle ja katsoo sitä suoraan sivulta, pitäisi kolikon hopeanvärisen ulkokehän hävitä kokonaisuudessaan renkaan uraan siltä kohdalta kolikkoa, joka on rengasta vasten.Autoliitto

Ihanne olisi, että auton kaikki neljä rengasta olisivat tasalaatuisia. Parhaiten tähän päästään vaihtamalla säännöllisesti takarenkaita eteen ja eturenkaita taakse, renkaiden pyörimissuuntaa muuttamatta. Tämä on tietenkin mahdollista vain, jos auton etu- ja takarenkaat ovat keskenään samankokoiset.

Vähän ajavien kohdalla riittää, että renkaiden paikkoja tulee vaihdettua ajokausittain. Paljon ajavien tulisi sen sijaan pyöräyttää eturenkaat taakse ja takarenkaat eteen noin 8 000 kilometrin välein. Näin rengassarja kestää pidempään ja kuluu tasaisemmin. Kun kaikki renkaat ovat yhtä aikaa vaihtokunnossa, saadaan autoon alle taas tasalaatuinen, uusi rengassarja.

Mikäli etu- ja takarenkaiden kulumisero on merkittävä, on paremmat renkaat sijoitettava aina auton takapäähän – vetotavasta riippumatta.

Joidenkin nelivetoautojen käyttöohjekirjassa saattaa olla ohje, että paremmat renkaat tulisi aina asentaa auton etupäähän, koska muussa tapauksessa saattaa auton nelivetojärjestelmä vaurioitua. Tällainen asennustapa on kuitenkin turvallisuusnäkökulmasta varsin riskialtis. Näin ollen tällaisessa autossa onkin syytä uusia kaikki renkaat samanaikaisesti ja kuluttaa rengassarjaa erityisen tasaisesti vaihtamalla takarenkaita eteen ja eturenkaita taakse riittävän usein.

Jos takarenkaat ovat selkeästi eturenkaita huonommat, murtuu pito ajotilanteessa ensin auton takapäästä. Tällöin auto lähtee pidon murtuessa yllättävään ja hallitsemattomaan sivuluistoon. Ilmiö vertautuu tilanteeseen, jossa auton takapyörät lukitaan vauhdissa, liukkaalla tiellä, seisontajarrun avulla.

Jos taas selkeästi paremmat renkaat ovat takana, kuten jo aiemmin ohjeistin, pito murtuu ensin auton etupäästä. Tällöin auto menee pidon murruttua suoraan eteenpäin, jolloin sen hallinnan palauttaminen on huomattavasti helpompaa. Vastaavasti mahdollisessa törmäyksessä selviytymismahdollisuudet ovat paremmat, jos törmäys tapahtuu nokka eikä kylki edellä.

Nopeus tulee valita – rajoituksen puitteissa – vallitsevien olosuhteiden mukaan

Suuresti kunnioittamani ja koko kansan aikoinaan tuntema Ensio Itkonen eli "Enska" opetti aikoinaan, että "Ei saa ajaa sataa, jos sataa". Tämä vanha viisaus on erinomaisen paikkansa pitävä edelleen. Vaikka autossa olisi aivan uudet testivoittajarenkaat, ei ajaminen sateella ole turvallista, jos kuljettaja ajaa liian kovaa.

Nopeusrajoitukset kertovat suurimman sallitun ajonopeuden – hyvissä olosuhteissa. Sateella, kun näkyvyys ja pito ovat selkeästi heikompia, on noudatettava olosuhteiden vaatimaa tilannenopeutta. Joskus oikein rankassa vesisateessa on viisasta pysähtyä turvalliseen paikkaan, kuten huoltoasemalle tai levähdysalueelle, odottamaan sateen rauhoittumista.

Tällaisia todellisia rankkasateita osuu onneksi kohdalle varsin harvoin ja ne ovat yleensä melko lyhytkestoisia. Matkaa jatkettaessa on syytä huomata, että vesiliirron riski on olemassa myös sateen jälkeen – erityisesti uraisilla tieosuuksilla.

Näin vaihdat pyyhkijänsulat autoosi. Juttu jatkuu videon alla.

3:29 Videolla näytetään, kuinka valitset ja vaihdat pyyhkijänsulat autoosi.

Turvaväli auttaa tienpinnan vesimäärän seurannassa

Vettä on saattanut kertyä myös syviksi lätäköiksi tiettyihin tienkohtiin. Onkin tärkeää, että kuljettaja huomaa lätäköt ajoissa. Tässä auttavat turvaväli sekä oikea havainnointitekniikka.

Pidä siis vähintään neljän sekunnin ajoetäisyyttä edellä ajavaan ja tarkkaile tien pintaa niin kaukana edessä kuin se on mahdollista.

Mikäli havaitset johonkin tien kohtaan kertyneen vettä huomiota herättävän paljon, pyri välttämään siihen ajamista pienellä, lähes huomaamattomalla ajolinjan muutoksella – tai mikäli tämä ei ole turvallisesti mahdollista – hiljennä nopeutta tuntuvasti ja pidä ohjauspyörästä kiinni tukevasti, kaksin käsin, ennen lätäkköön ajoa.

Erityisen petollisia ovat moottoritien ohituskaistalle – ja sen vasemmalle sivulle – muodostuneet syvät lammikot sekä yllättävät vaihtelut tieosuuden päällysteen kunnossa ja sen myötä myös tiellä olevan veden määrässä.

Keinoja vesiliirtoon joutumisen välttämiseksi Aja vain hyvillä ja keliin sopivilla renkailla (kesällä kesärenkaat, talvella talvirenkaat).

Tutustu huolellisesti rengastestien vesiliirtotuloksiin ennen uusien renkaiden ostamista.

Tarkasta rengaspaineet säännöllisesti ja säädä ne kuormauksen mukaisiksi.

Aja sateella riittävän alhaisella nopeudella.

Älä aja ajourissa vaan niiden vieressä.

Pidä vähintään neljän sekunnin etäisyyttä edellä ajavaan, jotta ehdit tekemään havainnot ajoissa.

Tarkkaile tien pintaa ja pyri havaitsemaan siinä olevat vetiset urat tai syvät lätäköt mahdollisimman ajoissa.

Mikäli lätäkköön ajo ei ole vältettävissä, hiljennä nopeutta tuntuvasti ja pidä kaksin käsin, tukevasti, kiinni ohjauspyörästä.

MTV