Israelissa asuvan suomalaisen Iris Amoyalin mukaan merkkejä Israelin iskuista Iraniin oli nähtävissä jo monta päivää ennen hyökkäystä.

Tel Avivin lähistöllä asuva Iris Amoyal kertoo saaneensa aamulla vähän kello kahdeksan jälkeen puhelimeensa automaattisen hälytyksen, jossa kansalaisia kehotettiin menemään pommisuojaan tai olemaan lähellä sellaista.

Sen jälkeen kuului hälytys myös ulkoa.

Pian selvisi, että Israel ja Yhdysvallat olivat aloittaneet hyökkäyksen Iraniin.

– Tämä on aika kaameaa, mutta toisaalta me olemme tottuneet tämmöiseen, hän kommentoi iltapäivällä MTV Uutisille.

Merkkejä ilmassa

Tilanne ei tullut Amoyalin mukaan israelilaisille yllätyksenä.

– Ajateltiin sillä tavalla, että kun USA:n lentotukialus Abraham Lincoln oli Haifan edustajalla ja jos muutenkin hiemankin seurasi uutisia, kyllä sen aavisti.

Amoyal kertoo, että vihjeitä lähestyvästä iskusta kuultiin hänen toisella luokalla olevan pojanpoikansa koulusta.