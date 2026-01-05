Toinen seikka liittyy "skrabaamiseen" eli jään poisraaputtamiseen.
– Joskus kuulee, että lasia on hinkattu jopa paistinlastalla. Jos skrabana käyttää mitä tahansa terävää, metallista tai muuten vaan täysin väärää välinettä, se voi naarmuttaa lasin jo yhdestä kerrasta. On tärkeä myös muistaa, että vakuutus ei kata lasia, jonka on itse omalla toiminnallaan pilannut.
Älä myöskään tee niin sanotusti laiskaa "skrabaamista" eli kytke lasinlämmitystä täysille, käytä pakkasta kestävää lasinpesunestettä ja pyyhi pyyhkijänsulilla.
Se on Tallqvistin mukaan paras tapa pilata pyyhkijänsulat.
– Jää on kovaa ja epätasaisena repii helposti jälkiä pehmeämpään materiaaliin. Jäätynyt tuulilasi repii sulkien pyyhinpintoja. Skrabaa lasi siis huolellisesti ja annan lämmön hoitaa loput, ennen kuin alat käyttämään pyyhkimiä, Tallqvist muistuttaa
Joonas Mustonen työskentelee MTV Uutisissa etusivu- sekä uutistoimittajana. Mustonen seuraa laajasti uutisia ja ilmiöitä meillä Suomessa ja muualla maailmassa. Mustoseen voit olla yhteydessä sähköpostitse joonas.mustonen@mtv.fi.