– Tuulilasin uusiminen ilman vakuutusta voi kuitenkin olla jopa useiden tuhansien eurojen arvoinen.

Suositeltavaa on viimeistään ennen pakkasten kiristymistä tarkastaa, ettei lasissa ole kiveniskemiä.

Tallqvist muistuttaa, että isoimpia uhkia tuulilasille ovat kovat lämpötilanvaihtelut etenkin siinä tilanteessa, että lasissa on jo valmiiksi kiveniskemiä. Ja tässä moni sortuu virheeseen.

Ilman lasivakuutusta virhe voi pahimmillaan maksaa jopa tuhansia euroja, kertoo tuulilasien vaihtamiseen ja korjaamiseen erikoistuneen Carglassin avainasiakaspäällikkö Teemu Tallqvist tiedotteessa.

Autoilijan on syytä kiinnittää huomiota, miten jäätynyt tuulilasi puhdistetaan.

Jos tuulilasissa on ennestään kiveniskemä tai halkeama, on riskinä, että se leviää, kun tuulilasia yritetään sulattaa väärillä keinoilla.

Älä sorru tee-se-itse-menetelmiin

– Tulee mieleen tapauksia, joissa autoilija on sulattanut jäätynyttä tuulilasia hiustenkuivaajalla tai jopa heittänyt kuumaa vettä jäätyneen tuulilasin päälle, Tallqvist kertoo tiedotteessa.

Tallqvistin mukaan edellä mainituissa tee-se-itse -menetelmissä lämpötilaero ja sen äkillinen vaihtelu on niin kova, että tuloksena on hyvin usein lasin halkeaminen.

Älä "skrabaa" paistinlastalla

– Joskus kuulee, että lasia on hinkattu jopa paistinlastalla. Jos skrabana käyttää mitä tahansa terävää, metallista tai muuten vaan täysin väärää välinettä, se voi naarmuttaa lasin jo yhdestä kerrasta. On tärkeä myös muistaa, että vakuutus ei kata lasia, jonka on itse omalla toiminnallaan pilannut.