Useat lentoyhtiöt ovat kertoneet peruvansa lentoja Lähi-idän alueelle, myös Finnair.

Lentoyhtiö Finnair on perunut tämän päivän ja huomisen lennot Dubaihin ja Dohaan Lähi-idän alueen kiristyneen turvallisuustilanteen takia. Peruutukset vaikuttavat noin 1 600 matkustajan lentoihin, kertoo viestintäjohtaja Päivyt Tallqvist STT:lle.



Tässä vaiheessa peruutukset koskevat kahta päivää, mutta Finnair seuraa tilannetta.

Myös useat muut lentoyhtiöt ovat kertoneet lentojen perumisesta Lähi-idän alueelle. Peruutuspäätökset koskivat nyt kahta päivää, mutta Finnair seuraa tilannetta.

Suomalaisille lentoyhtiöistä tunnetuimpia ovat Lufthansa ja Norwegian, jotka kertoivat lentojen perumisesta Dubaihin. British Airways kertoi lentojen perumisesta Tel Aviviin ja Bahrainiin 3. maaliskuuta asti.

Yhdysvallat ja Israel ovat iskeneet yhdessä Iraniin. Iran on vastannut iskuihin useassa Lähi-idän maassa, jossa on Yhdysvaltain armeijan tukikohtia.