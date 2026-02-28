Ruisleipä sopii moneen! Testaa esimerkiksi suosittu, pizzaa muistuttava lämminleipäpelti.
Helmikuun viimeisenä päivänä vietetään jälleen kansallista ruisleipäpäivää.
Kuten jo aiemmin kerroimme, ruisleipä valittiin Suomen viralliseksi kansallisruoaksi vuonna 2017 järjestetyssä yleisöäänestyksessä.
Suomessa syödään ruista enemmän kuin missään muualla maailmassa – noin 15 kiloa henkeä kohden vuodessa. Fazerin vuonna 2025 toteuttama leipätutkimus osoittaa, että erityisesti yli 45-vuotiaat pitävät ruisleipää hyvin keskeisenä osana terveellistä ruokavaliota.
Lue myös: Ruisleivässä piilee terveyspommi – tutkijat hämmästyivät mysteeritekijästä
Ruisleivät "pizzapohjaksi"
Ruisleipä maistuu monelle sellaisenaan levitteen ja vaikkapa juuston kera. Leipää voi kuitenkin hyödyntää monipuolisesti myös ruoanlaitossa.
Oletko tullut ajatelleeksi, että ruisleipä sopii myös eräänlaiseksi pizzapohjaksi? Levitä pellille leipäviipaleet ja täytä pizzan tapaan! Näin saat täysjyväisen "pizzapohjan". Täytteeksi voit valita kaikkea, mitä jääkaapista löytyy.