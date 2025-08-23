Pitääkö hirvi väistää aina peräpuolelta? "Kuljettaja saattaa tehdä hölmön ja kohtalokkaan virheen"

Hirvikolariin joutumisen riskiä voi pienentää oikeanlaisella ennakoinnilla, jota on tehtävä sekä ennen ajoon lähtöä että ajon aikana.

Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen vastaa lukijoidemme auto- ja liikenneaiheisiin kysymyksiin joka viikko. Lähetä oma kysymyksesi osoitteeseen lifestyle@mtv.fi.

Kysymys: Miten voi pienentää riskiä joutua hirvikolariin?

Vastaus: Hirvet liikkuvat usein aamu- ja iltahämärissä – siis juuri silloin, kun havainnointi on kuljettajalle muutenkin mahdollisimman haasteellista.

Jotta hirvi tulisi havaittua mahdollisimman varmasti, on tielle saatava paljon valoa. Kuljettajan onkin tarkastettava auton valojen toiminta säännöllisesti ja vaihdettava rikkoutuneet polttimot uusiin heti toimimattomuuden havaittuaan.

Toimivakin polttimo vaatii ympärilleen puhtaan umpion, jotta valo pääsee sieltä myös ulos. Auton omat valonpesurit eivät kaikissa olosuhteissa yksistään riitä puhdistamaan umpiota hyvin. Kuljettajan tulisikin pestä valoumpion ulkopinta säännöllisesti. Samalla on syytä tarkkailla umpion kuluneisuutta. Kivenlyömien kyllästämä tai harmaaksi mattaantunut valoumpio vaatii tapauskohtaisesti kiillotuksen tai vaihdon.

Tuulilasi

Tuulilasin likaisuus ja huono kunto vaikeuttavat hirvien havaitsemista – erityisesti ääriolosuhteissa ajettaessa.

Lasi tulisikin puhdistaa säännöllisesti (vähintään kerran kuukaudessa) myös sisäpuolelta. Kuljettaja voi ehkäistä lasin sisäpinnan likaantumista välttämällä tupakointia autossa ja vaihdattamalla raitisilmasuodattimen jokaisen huollon yhteydessä. Tuulilasin ulkopinta on mahdollista puhdistaa pyyhkijöillä, kunhan pyyhkijänsulat ovat hyvässä kunnossa ja puhtaat. Lisäksi auton tuulilasinpesunestesäiliössä on oltava asianmukaista, kelin edellyttämää nestettä.

Tuulilasi voi olla myös pahasti naarmuuntunut tai täynnä pieniä pisteitä, kivenlyömiä, jolloin se pitää vaihtaa. Tuulilasin kehno kunto tulee esiin erityisesti pimeällä, hämärässä tai vasta-aurinkoon ajettaessa.

Näin valitset ja vaihdat pyyhkijänsulat autoosi. Juttu jatkuu videon alla

3:29 Mistä tietää, miten omaan autoon ostetaan sopivat sulat? Mitä monessa nykyautossa täytyy tehdä, ennen kuin ne voidaan asentaa paikoilleen? Entä kuinka itse asennus tapahtuu? Katso video!

Reitinvalinta

Riista-aidat ovat merkittävä turvallisuustekijä ja niitä löytyykin jo varsin kattavasti moottoriteiden varsilta. Myös muilla kuin moottoriteillä niitä näkee jo jonkin verran.

Todennäköisyys joutua hirvikolariin tällaisella aidatulla tieosuudella on huomattavasti pienempi kuin aitaamattomalla. Suosittelen huomioimaan tämän reitinsuunnittelussa.

Ajoasento

Valitettavan moni kuljettaja laiminlyö ajoasennon säätämisen.

Hirven rynnätessä tielle on kuitenkin ensiarvoisen tärkeää, että jarrutukseen saadaan voimaa ja väistön tekeminen onnistuu nopeasti, hallitusti ja tasapainoisesti. Näiden edellytyksenä on, että etäisyydet auton eri hallintalaitteisiin ovat oikeat. Huolellisesti säädetty ajoasento parantaa myös selviytymismahdollisuuksia, mikäli hirven kanssa törmätään.

Nykyään ajetaan paljon vakionopeudensäätimen kanssa. Välillä hirvittää katsoa, missä kuljettajan oikea jalka on vakionopeudensäätimen viedessä autoa maantienopeutta eteenpäin. Esimerkiksi vasemman jalan alle taitettua oikeaa jalkaa ei äkkitilanteessa saa kovinkaan nopeasti siirrettyä jarrupolkimelle ja pahimmassa tapauksessa tulee vielä polkaistua polkimen ohi.

Kuljettajien tulisikin pitää koko ajan mielessä, että yllättävä, toimintaa edellyttävä tilanne voi tulla vastaan milloin tahansa. Tämän vuoksi oikean jalan tulisi myös vakionopeudensäätimellä ajettaessa olla kaasu- tai tehopolkimen päällä – tai ainakin sen välittömässä läheisyydessä, josta se on tarvittaessa nopea siirtää tuttua liikerataa pitkin jarrupolkimelle.

Valojen käyttö

Myös kuljettajan ajonaikaisella toiminnalla on oma merkityksensä.

Valoja tulisi käyttää tehokkaasti. Kohtaamistilanteessa kaukovaloilta on syytä vaihtaa lähivaloille vasta, kun autojen väliin jäävä tieosuus on kokonaan valaistu. Takaisin kaukovaloille voidaan vaihtaa pari-kolme metriä ennen kohtaamista.

Saavutettaessa edellä ajavaa on lähivaloille vaihdettava vasta, kun edellä ajavan ääriviivat erottuvat selkeästi.

Ohitustilanteessa, ohitettaessa henkilö- tai pakettiautoa, on ohittajalle oikea hetki kytkeä kaukovalot, kun oman auton nokka on ohitettavan auton perän kohdalla. Kuorma-autoa ohitettaessa vastaavana pisteenä voi pitää ohjaamon takaseinää ja linja-autoa ohitettaessa sen etuakselia.

Ohitettava puolestaan vaihtaa lähivaloille viereisellä kaistalla olevan ohittajan takavalojen näkyessä omasta tuulilasista, jos ohittajana on henkilö- tai pakettiauto. Kuorma- ja linja-auton ohittaessa on hyvä hetki palata kaukovaloilta lähivaloille, kun kuorma-auton ohjaamon takaseinä tai linja-auton etuakseli on oman auton nokan kohdalla

Hirvistä varoittavien liikennemerkkien sijoittelu on tarkkaan harkittua

Hirvi-liikennemerkkejä (A20.1) on tien varsilla paljon ja valitettavan moni kuljettaja jättää ne omaan arvoonsa – siis lähes kokonaan huomiotta. Fakta on kuitenkin, että kyseisten merkkien pystyttämiselle on varmasti perusteensa. Merkillä halutaan korostaa tyypillistä hirvien tienylityspaikkaa. Kyseessä saattaa olla hirviaidan alkaminen tai loppuminen, riista-aidan aukkopaikka tai joku muu tyypillinen hirvireitti.

Miten autoilijan tulisi sitten toimia nähdessään hirvistä varoittavan merkin? Olennaista on tehostaa havainnointia entisestään eli suunnata katse kauas eteen ja tarkkailla muun liikenteen lisäksi erityisesti tien varsia ja pöheiköitä, joista hirvet tielle ryntäävät.

Mitä aiemmin kuljettaja kykenee tekemään havainnon hirvestä, sitä enemmän hänelle jää aikaa toimia. Riittävä turvaväli edellä ajavaan parantaa kuljettajan mahdollisuuksia tehdä havainnot ajoissa.

Myös ajonopeuteen on syytä kiinnittää huomiota. Tiekohtainen nopeusrajoitus ilmoittaa suurimman sallitun ajonopeuden kyseisellä tiellä. Tärkeää on huomata, että hiljempaakin saa ajaa.

Kuljettajan mahdollisuudet havaita hirvi ja välttää törmääminen ovat huomattavasti paremmat 80 km/h kuin 100 km/h nopeudesta. Nopeuden alentaminen antaa aikaa havainnointiin, arviointiin, ajatteluun ja toimintaan. Mikäli hyvästä ennakoinnista huolimatta joudutaan hirvikolariin, ovat myös seuraukset todennäköisesti vähäisemmät 80 km/h kuin 100 km/h vauhdista.

Toki on tärkeää muistaa, että hirvi voi rynnätä eteen missä vaan – siis myös sellaisissa paikoissa, joissa hirvistä ei varoiteta liikennemerkeillä. Paikassa kuin paikassa on tärkeää, että kuljettajan ajatukset ja katse ovat ajamisen kannalta olennaisissa asioissa.

Kokonaistilanteen hahmottaminen ja sisäinen malli

Oikeastaan kaikki edellä antamistani vinkeistä ovat sellaisia, jotka auttavat hirven rynnätessä eteen vain, jos kuljettaja on ennakoinut hirvikolarin mahdollisuuden etukäteen ja toiminut järkevästi. Itse hätätilanteessa toimintamahdollisuudet ovat enää varsin rajalliset. Hätätilanteestakin voi vielä selvitä, mutta se edellyttää, että kuljettaja on etukäteen rakentanut itselleen erilaisia sisäisiä malleja kyseiseen tilanteeseen.

Usein kuulee ja näkee eri medioissa neuvottavan, että hirvi tulee aina väistää perän puolelta. Ohjeessa on puolensa – ja puolensa.

Perän puolelta väistämistä puoltavat faktat, että hirven etupää on painavampi ja pää sarvineen saa aikaa pahempaa jälkeä työntyessään herkemmin tuulilasin läpi matkustamoon. Hirvi ei myöskään kovin usein käänny kesken tienylityksen ympäri ja palaa takaisin alkuperäiseen tulosuuntaansa.

Mutta, entäpä sitten, jos hirvi juoksee vasemmalta eteen ja samaan aikaan edestä lähestyy puutavarayhdistelmä täydessä lastissa? Tällöin perän puolelta puutavarayhdistelmän eteen väistäminen ei enää välttämättä olekaan järkevää.

Kuljettajan pitää siis hahmottaa kokonaistilanne sekunnin murto-osassa. Käytännössä tämä tuskin onnistuu, jos kuljettaja ei ole pohtinut itselleen sisäistä mallia valmiiksi kyseisen tilanteen varalle. Jos mielessä on vain medioissa toitotettu ohje perän puolelta väistämisestä, kuljettaja saattaa tehdä hölmön ja kohtalokkaan virheen.

MTV