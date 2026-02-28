Iranin tekemä vastaisku Yhdysvaltain laivastotukikohtaan Bahrainissa tallentui silminnäkijöiden kuvaamille videoille.
Videoilla näkyy ohjusiskun aiheuttama voimakas ja kovaääninen räjähdys, jonka myötä korkealle ilmaan sinkoaa paljon rojua.
– Voi luojani, luojani, luojani, kuuluu kauhistunut ääni yhdellä videolla.
Bahrainin mukaan Yhdysvaltain viidennen laivaston huoltokeskus oli joutunut ohjusiskun kohteeksi.