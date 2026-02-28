Harri Heliövaara ja Henry Patten ovat voittaneet tenniksen Dubain ATP-turnauksen.

Kolmanneksi sijoitettu suomalais-brittiläinen pari kaatoi toiseksi sijoitetut elsalvadorilaisen Marcelo Arevalon ja kroatialaisen Mate Pavicin suoraan kahdessa erässä lukemin 7–5, 7–5.

Heliövaara ja Patten ovat voittaneet kauden kaikki kolme ATP-turnaustaan. Ennen tätä kaksikko oli kuitannut ykkössijat Adelaidessa ja Dohassa.

Kauden 15 ottelusta on koossa 14 voittoa. Toistaiseksi ainoa tappio tuli kauden ensimmäisessä grand slamissa, Australian avoimissa kolmannella kierroksella