Jasmi Joensuu ja Jasmin Kähärä karsiutuivat maastohiihdon maailmancupin vapaan hiihtotavan sprintissä Falunissa heti erävaiheen alkuun.
Joensuu oli toisessa alkuerässä kolmannella sijalla, kun urheilijat laskivat stadionille. Tiukka vasemmalle kääntyvä mutka pääsi kuitenkin yllättämään, ja Joensuu kaatui alamäessä.
Hän jäi erässään viimeiseksi ja karsiutui välieristä.
Joensuun erässä pidettiin lisäksi sen verran kovaa vauhtia, että ensimmäisessä alkuerässä aikavertailuun päätyneen Kähärän kisa päättyi niin ikään karsiutuimiseen.
Naisten kisan voitti Ruotsin Linn Svahn.
Miestenkään välierävaiheessa ei nähty suomalaisväriä, sillä Joni Mäki ja Emil Liekari karsiutuivat. Kisan voitti Norjan Johannes Hösflot Kläbo.