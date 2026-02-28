Poliisi julkaisi kuvan naisesta, jota ei ole nähty tiistain jälkeen.
Poliisi etsii 42-vuotiasta naista, joka on havaittu viimeksi tiistaina 24. helmikuuta Joutsan Leivonmäellä Nelostien lähellä Havumäentien risteyksen alueella.
Nainen on 180 senttiä pitkä, hoikka ja hänellä on puolipitkät, punertavat hiukset sekä nenäkoru. Nainen on liikkeellä jalkaisin. Katoamishetkellä naisella oli yllään oranssinruskea, pitkä untuvatakki, mustat housut, musta villapaita, beige pipo, vaelluskengät ja kirjava reppu.
Poliisi pyytää tuoreet havainnot hätänumeroon 112. Muut vihjeet pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.sisa-suomi@poliisi.fi, otsikolla ”Joutsan kadonnut”.