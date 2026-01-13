Grönlannissa asuva Krista Anttisaari on seurannut Donald Trumpin puheita alueen hallintaan ottamisesta huolestuneena.

Ikaalilaissyntyisen Krista Anttisaaren mukaan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja hänen hallintonsa kommentit Grönlannin ottamisesta Yhdysvaltain hallintaan "tavalla tai toisella" ovat herättäneet Grönlannissa pelkoa ja tyrmistystä.

Trump on toistuvasti sanonut Yhdysvaltain tarvitsevan Grönlannin itselleen. Hän ei ole sulkenut pois edes sotilaallisen voiman käyttöä, vaikka Grönlanti on Nato-maa Tanskan itsehallintoalue.

Ensimmäisen kerran Trump ilmaisi halukkuutensa hankkia Grönlanti Yhdysvalloille ensimmäisellä presidenttikaudellaan. Tuolloin hän vertasi Grönlannin ostamista suureen kiinteistökauppaan.

Seuraavan kerran Trumpin haaveet nousivat julkisuuteen vuosi sitten maaliskuussa.

Anttisaari kertoo, että Trumpin puheet otettiin maassa tuolloin vielä melko kevyesti, mutta nyt tilanne on toinen.

– Vuosi sitten ajateltiin, että eihän Trumpin ajatuksissa ole mitään järkeä mutta että hän puhuu ehkä taas vain lämpimikseen.

Tällä kertaa tunnelmat täällä ovat selvästi vakavammat, Anttisaari kertoo MTV Uutisille.

Konkreettiset asiat pelottavat

Pohjoismaisia kieliä Suomessa opiskellut Anttisaari muutti Grönlantiin vuonna 2005 ja on asunut siellä sen jälkeen muutaman vuoden Tanska-visiittiä lukuun ottamatta.

Anttisaari on töissä lukion hallinnossa, ja hänellä ja hänen grönlantilaisella miehellään on kaksi lasta.

Tytär käy lukiota Tanskassa, mutta muu perhe asuu Aasiaatissa Diskonlahden eteläpäässä.

Grönlannissa Anttisaarta vetivät alun alkaen puoleensa luonto, maisemat, ilmasto ja kieli.

– Se on tosi vaikea, jännittävä ja ihan erilainen kieli kuin kaikki ne muut normaalit kielet, mitä yleensä Suomessakin opiskellaan, Anttisaari kuvaa.

Anttisaari kehuu myös grönlantilaisia ihmisiä.

– Ihmiset ovat täällä tosi mukavia ja sosiaalisia.

Yksi tuoreista ylioppilaista nostamassa Grönlannin lippua salkoon kesäkuussa.

Mikä muuttuisi?

Anttisaaren mukaan monet ovat nyt huolissaan siitä, miten elämä Grönlannissa mullistuisi, jos Trumpin uhkaukset kävisivät toteen.

Ihmiset pelkäävät muun muassa sitä, mitä tapahtuisi alkuperäisasukkaille mahdollisessa USA:n komennossa.

– Jos ajattelee sitä, miten Amerikassa on kohdeltu alkuperäisasukkaita, eihän se tulevaisuus olisi kovin ruusunen, jos jotain vastaavaa tapahtuisi täällä.

Paikalliset ovat miettineet sitäkin, miten kävisi ilmaiselle opiskelulle ja terveydenhuollolle, jos Grönlanti amerikkalaistettaisiin.

– Jos yhtäkkiä esimerkiksi terveydenhuoltojärjestelmä romutettaisiin ja siirryttäisiin johonkin amerikkalaisiin systeemiin, se olisi täysin katastrofi. Eihän kenellekään olisi varaa mennä lääkäriin.

– Puhumattakaan siitä, että pitäisi lähteä ulkomaille vaikka syöpähoitoon. Eihän se olisi millään tavalla taloudellisesti mahdollista juuri kenellekään.

Asiaat kevättalvella. Kuvan otti Krista Anttisaaren poika Kimi Olsen-Petersen.Krista Anttisaaren kotialbumi.

Myös oman kielen asema mahdollisesti amerikkalaisessa Grönlannissa mietityttää.

– Kieli on grönlantilaisille tosi tärkeä asia, eivätkä grönlantilaiset ole varmasti missään tapauksessa valmiita luopumaan siitä. Jo se aiheutti paljon traumoja, että Tanska yritti aiemmin tanskalaistaa grönlantiasia muun muassa pakottamalla ihmisiä puhumaan tanskaa.

Myönteisesti Grönlannin liittämiseen Yhdysvaltoihin suhtautuu Anttisaaren mukaan oikeasti vain hyvin harva.

– Olen jutellut paikallisten kanssa aika paljonkin tästä tilanteesta enkä ole tavannut yhtäkään, joka haluaisi liittyä Amerikkaan.

Huonoja kokemuksia

Miksi Trump sitten on niin kiinnostunut Grönlannista?

Julkisuudessa on spekuloitu siitä, että Trumpin todellinen motiivi on saada hallintaansa saaren mannerjään alla olevat mineraalivarannot.

Anttisaaren mukaan grönlantilaisilla on ennestään karuja kokemuksia yhdysvaltalaisten suhtautumisesta maan ainutlaatuiseen luontoon.

– Täällä on ollut aikaisemmin paljonkin Amerikan tukikohtia, mutta kun työntekijät ovat niistä lähteneet, sinne on jätetty hyvin leväperäisesti esimerkiksi kaikki jätteet.

Eräs Anttisaaren tuttava, joka oli ollut 1990-luvulla töissä Yhdysvaltain tukikohdassa Etelä-Grönlannissa, kertoi Anttisaarelle amerikkalaisten katteettomista lupauksista siivota paikka ja purkaa rakennukset, kun tukikohdan toiminta loppuu.

– Mutta sitten kävi niin, että he polttivat kaiken.

– Siellä olisi ollut huonekaluja ja vaikka mitä, joita olisi voinut tietysti antaa halutessaan esimerkiksi paikallisille ihmisille. Mutta he vain sytyttivät tulen ja polttivat kaiken, ja jättivät jätökset sinne.

Tulevaisuus on epävarma

Grönlanti on nyt Anttisaaren kotimaa, jonne hän haluaa myös jäädä. Hän ei ole kuitenkaan varma siitä, miten pitkään se mahdollista.

– Saako tänne jäädä asumaan vai heitetäänkö täältä kaikki ulkomaalaiset ulos, jos Yhdysvallat ottaa maan haltuun? Ja vaikka tänne saisikin jäädä, muuttuisivatko olosuhteet niin paljon, että poismuutto olisi käytännössä ainoa vaihtoehto, Anttisaari pohtii.

– Tulevaisuus on nyt äärimmäisen epävarma.

