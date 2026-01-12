Donald Trump on toistuvasti ilmoittanut, että Yhdysvallat haluaa Grönlannin.

Yhdysvaltain ja Tanskan ulkoministerit Marco Rubio ja Lars Lökke Rasmussen keskustelevat Grönlannin asemasta keskiviikkona Yhdysvalloissa, kertovat Tanskan TV2 ja yhdysvaltalainen CBS-uutiset. Tanskalaistiedon mukaan tapaamiseen osallistuu myös Grönlannin itsehallinnossa ulkoasioista vastaava ministeri Vivian Motzfeldt.



Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on toistuvasti esittänyt Grönlannin ottamista Yhdysvaltain hallintaan tavalla tai toisella. Tanska on torjunut vaatimukset ja sanonut, ettei Grönlanti ole kaupan. Myös muut Euroopan maat ovat asettuneet Tanskan tueksi.