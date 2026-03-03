Colorado Avalanchen suomalaishyökkääjä Artturi Lehkonen loukkaantui Los Angeles Kingsia vastaan pelatussa ottelussa.
Lehkonen joutui jättämään kaukalon jo avauserässä ylävartalovamman takia. Viimeiseksi jääneessä vaihdossaan Lehkonen maalin edessä Joel Edmundsonin kanssa.
Ottelu on yhä kesken.
Seattle Krakenin Kaapo Kakko onnistui maalinteossa, kun Seattle löi Carolina Hurricanesin 2–1. Maali oli Kakolle kauden kahdeksas.
Kakko vastasi ottelun avausmaalista toisessa erässä. Suomalaistaiturin tarkka rannekuti viuhui Frederik Andersenin kainalosta sisään.
NHL-yön tehokkain suomalaispelaaja oli Dallas Starsin Miro Heiskanen, joka keräsi kaksi syöttöpistettä Dallasin lyödessä Vancouver Canucksin tylysti 6–1.
Voitto oli Dallasille jo yhdeksäs perättäinen, ja täten joukkue rikkoi seuraennätyksen.
Esa Lindell ja Arttu Hyry jäivät ottelussa pisteittä. Mikko Rantanen ja Roope Hintz puolestaan olivat sivussa Dallasin kokoonpanosta. Kevin Lankinen toimi Vancouverin luukkuvahtina.