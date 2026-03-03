Iran on kiistänyt valmistelevansa ydinasetta, mutta sen on kerrottu rikastaneen uraania 60-prosenttiseksi.

Länsimaat ja Israel ovat syyttäneet Irania siitä, että sen ydinohjelman tarkoituksena on ydinaseiden hankkiminen.

Varsinaisia todisteita Iranin ydinaseohjelman olemassaolosta ei ole juuri esitetty, mutta 60-prosenttiseksi rikastetulla uraanilla ei ole käyttöä siviilitarkoituksessa. Ydinaseisiin tarvitaan 90-prosenttiseksi rikastettua uraania.

– Vaikka ollaan vielä kaukana ydinasekelpoisesta, ollaan kuitenkin paljon sen yläpuolella, mikä siviilikäyttöön tarvittaisiin, Säteilyturvakeskuksen ylitarkastaja Antero Kuusi kertoo.

Kuusen mukaan noin 20-prosenttiseksi rikastetulle uraanille löytyy vielä muuta käyttöä siviilipuolelta esimerkiksi tutkimusreaktoreissa. Ydinvoimalaitokset vaativat paljon tätä vähemmän.

– Ydinvoimalaitoksissa on noin kolmen prosentin tienoilla rikastusaste eli silloin ollaan vielä pienemmällä tasolla, Kuusi kertoo.

Lue myös: Ranska lisää ydinaseiden määrää

Millainen työ on päästä ydinaseen tasolle?

Kuusi kertoo, että mitä korkeammalla rikastusaste on, sen pienempi työ jatkojalostus on.

– Kun lähdetään luonnonuraanista, joka on alle yhden prosentin tasoista, siinä 20-prosenttiseksi rikastetussa uraanissa on noin puolet työstä tehty, Kuusi kertoo.

Rikastaminen 90-prosenttiseksi 60-prosenttisesta on teknisesti lyhytkestoinen toimenpide.

– Työ riippuu siitä, paljonko on käytettävissä sentrifugeja, jossa se tehdään, mutta puhutaan mahdollisesti viikoista, Kuusi kertoo.

Toinen huomioitava asia on se, kuinka moneen ydinaseeseen halutaan 90-prosenttiseksi rikastettua uraania.

– Viikoissa saatetaan saada materiaali yhteen ydinaseeseen, mutta mitä useampaan on tarve, sitä kauemmin siinä tietenkin kestää, Kuusi sanoo.

Ydinaseen rakentaminen vaatii työtä sekä ydinmateriaalin kehittämisessä kuten uraanin rikastamisessa, mutta myös aseen tekniikan kehittämisessä.

Kuusi kertoo, että on viitteitä siitä, että Iran on kehittänyt myös aseen vaatimaa tekniikkaa, mutta se ei päässyt koskaan varsinaiseen toimivaan ydinasesuunnitelmaan.

Viime kesäkuussa Yhdysvaltain ja Israelin iskut 12 päivää kestäneessä sodassa vahingoittivat myös Iranin ydinteollisuutta niin, ettei uraania ole ollut Kuusen tietojen mukaan kykyä työstää pidemmälle.