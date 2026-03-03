Vantaan Myyrmäessä tapahtuneesta postinjakajan surmasta on kulunut lähes kolme ja puoli vuotta. Henkirikos on edelleen ratkaisematta.

Psykologian tohtori ja kriminaalipsykologian dosentti Helinä Häkkänen avaa tuoreessa kirjassaan Suomalaisen henkirikoksen anatomia (Bazar), millainen Myyrmäen henkirikoksen epäilty tekijä voisi olla.

Henkirikos tapahtui marraskuussa 2022 aamuyöllä, kun tuntematon mies surmasi työvuorossa olleen 24-vuotiaan naisen. Poliisi tutkii koko Suomea järkyttänyttä rikosta murhana erityisen raakuuden ja julmuuden takia, mutta tekijä on edelleen kateissa.

Helinä Häkkänen, joka on aiemmin toiminut keskusrikospoliisin profiloijana, kertoo uutuuskirjassaan jopa yllättävän tarkan näkemyksensä surmaajasta.

Häkkänen kertoo rakentaneensa profiilin sen perusteella, että poliisin mukaan henkirikos on ollut yllättävä, selittämätön ja motiiviton. Poliisi on arvioinut, että tekijällä on voinut olla psykoosi tai hän on saattanut käyttää päihteitä.

– Tekijä ei asu uhrin viimeisessä jakelurapussa, mutta hän asuu todennäköisesti lähellä tekopaikkaa, Häkkänen arvioi.

– Uhri on jakanut postia jonkin aikaa miehen asuintalossa, ja siten mies on tullut tietoiseksi uhrista.

Häkkäsen mukaan tekijä on saattanut kokea uhrin uhaksi psykoottisen oireilun vuoksi, vaikka todellista yhteyttä heidän välillään ei ole ollut.

Tekijä asuu todennäköisesti yksin kaupungin tukemassa asumismuodossa ja viettää aikaa lähinnä omassa asunnossaan.

– Hänellä ei ole lapsia. Mies ei avaa ovikelloa soitettaessa. Naapurit näkevät häntä harvoin. Hän pukeutuu aina tummiin vaatteisiin ja hänen olemuksensa on nuhruinen ja epäsiisti, Häkkänen kuvailee.

Profiili pohjaa julkisiin tietoihin

Häkkänen kertoo analyysinsä perustuvan kansainväliseen ja kotimaiseen tutkimukseen sekä omaan kliiniseen kokemukseensa psykoottisten tekijöiden henkirikoksista.

Hän ei ole ollut itse mukana postinjakajan murhajutun tutkinnassa, mutta hän on käyttänyt murhaajan profiilin rakentamiseen julkisuudessa olleita tietoja.

– Tekijä kuulee ääniä, jotka puhuvat hänestä pahaa ja jotka hän kokee uhkaaviksi. Teon aikoihin hän ei mielellään poistunut ulos yksin paranoian takia, Häkkänen kuvailee kirjassaan.

– Hänellä on ollut esimerkiksi ajatus, että ulkona on "salaliitto". Hän on saattanut rakentaa mielessään harhajärjestelmää uskoen, että naapurit kuuntelevat häntä salaa. Harhaisuus lisääntyy iltaisin ja öisin.

Häkkäsen mukaan tekijä on todennäköisesti mielenterveysongelmien takia työkyvyttömyyseläkkeellä tai työtön, eikä hänen kehityshistoriansa poikkea tavallisesta. Läheiset ovat saattaneet huomata hänen muuttuneen omituisemmaksi ja itsekseen puhelevammaksi ennen tekoa.

– Hän kiihtyy helposti, ja sosiaalisissa tilanteissa voi ilmetä sanallista aggressiivisuutta ja voimakasta ahdistuneisuutta, Häkkänen arvioi.

– Mieheen on ollut vaikea saada kontaktia, ja hänen puhettaan tai ajatuksenkulkuaan on voinut olla vaikea ymmärtää.

Häkkäsen analyysin mukaan tekijän motiivi on psykoottinen.

– Mielentilatutkimuksessa hänet todettaisiin syyntakeettomaksi. Hän ei välttämättä muista tekoa eikä miellä itseään syylliseksi, Häkkänen toteaa.

Alkoholi voi pahentaa harhaluuloja

Häkkänen pitää todennäköisenä, että tekijällä on ollut aiemmin kontakti psykiatrian alan terveydenhuoltoon. Hän ei kuitenkaan ole ollut teon aikaan välttämättä hoidon piirissä tai sitten hän on laiminlyönyt lääkityksensä.

Tekijä on saattanut olla teon aikana humalassa. Alkoholi voi pahentaa skitsofreenikoilla harhaluuloja ja heikentää itsesäätelyä ja kontrollia.

Häkkäsen mukaan psykoottinen tekijä ei tyypillisesti pakoile tai piilottele aktiivisesti, eikä hän seuraa mediaa tai tiedä olevansa etsitty. Poliisin kannattaisi Häkkäsen mukaan tehdä yhteistyötä mielenterveys- ja asumispalveluiden kanssa sekä kartoittaa alueen erityisasumisyksiköitä.

– Väkivallan määrä ja luonne eivät niinkään kerro psykopatiasta vaan ennemminkin harhaisuudesta, Häkkänen painottaa.

Häkkäsen tekemä analyysi Myyrmäen postinkantajasurman tekijän mahdollisesta profiilista on hämmästyttävän tarkka ja kirjaan on listattu pitkä luettelo ominaisuuksia. Häkkänen varoo kuitenkin lyömästä lukkoon mitään yksittäistä tekijäprofiilia ja kannustaa suhtautumaan analyysiinsä kriittisesti, koska hän voi olla myös väärässä.

– Laatimani profiili edustaa vain yhtä tapauksessa mahdollisesti olevaa tutkintalinjaa, Häkkänen muistuttaa.

– Analyysini ei ole tarkoitus leimata ketään esimerkiksi tekopaikan lähellä asuvaa, vaan se liittyy vain tähän tapaukseen laadittuun profiiliin. Poliisin tutkinta on edelleen kesken, ja toivottavasti jonakin päivänä tekijä, millainen hän sitten ikinä onkaan, saadaan vastuuseen.

Häkkänen avaa uutuuskirjassaan myös muita suomalaisia ratkaisemattomia henkirikoksia ja niiden mahdollisia tekijäprofiileja.

Jutun kirjoittajan fiktiivisiä rikosromaaneja on julkaistu Bazarissa, joka on myös Helinä Häkkäsen tietokirjan kustantaja.

Helinä Häkkänen on keskiviikkona Rikospaikan haastattelussa kertomassa Myyrmäen postinjakajan murhaajan profiilista ja Kirkkonummen pimeästä kolmoissurmasta. Lisäksi hän avaa haastattelussa työtään profiloijana.

