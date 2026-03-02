Dubaissa asuvat suomalaiset kuvailevat tilannetta rauhalliseksi, vaikka kaupungissa on kuultu räjähdyksiä.
Yhdysvaltojen ja Israelin iskut Iraniin ovat johtaneet myös kostoiskuihin. Iran on iskenyt ohjuksilla ja drooneilla Yhdysvaltain sotilastukikohtiin monessa paikassa Persianlahdella. Iskuja on kohdistunut muun muassa Arabiemiraatteihin.
Esimerkiksi Dubaissa oleskelee ulkoministeriön mukaan lähes 2 000 suomalaista. Kaikkiaan Persianlahden alueella on noin 3 000 suomalaista.
4:22Miten Iranin tilanne vaikuttaa matkailijoihin? Katso lisää videolta! Haastattelussa Aurinkomatkojen toimoitusjohtaja.
Yksi Dubaissa vakituisesti asuva on Eeva Hardén. Hän kertoo MTV Uutisille, että kaupungissa on kuulunut viime päivinä räjähdyksiä. Se kertoo hänen mukaansa Arabiemiraattien onnistuneesta ilmatorjunnasta.