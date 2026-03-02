



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota





Dubain suomalaiset kuvailevat tilannetta rauhalliseksi | MTV Uutiset





Dubaissa asuva Laura kuuli Iranin kostoiskuista töissä: "Kysyin, että häh, mikä pommi?" 1:44 Matkanjärjestävät kotiuttavat suomalaisia Lähi-idän lomakohteista. Katso videolta lisää. Julkaistu 02.03.2026 18:07 Valtteri Kykkänen valtteri.kykkanen@mtv.fi Dubaissa asuvat suomalaiset kuvailevat tilannetta rauhalliseksi, vaikka kaupungissa on kuultu räjähdyksiä. Yhdysvaltojen ja Israelin iskut Iraniin ovat johtaneet myös kostoiskuihin. Iran on iskenyt ohjuksilla ja drooneilla Yhdysvaltain sotilastukikohtiin monessa paikassa Persianlahdella. Iskuja on kohdistunut muun muassa Arabiemiraatteihin. Esimerkiksi Dubaissa oleskelee ulkoministeriön mukaan lähes 2 000 suomalaista. Kaikkiaan Persianlahden alueella on noin 3 000 suomalaista. 4:22 Miten Iranin tilanne vaikuttaa matkailijoihin? Katso lisää videolta! Haastattelussa Aurinkomatkojen toimoitusjohtaja. Yksi Dubaissa vakituisesti asuva on Eeva Hardén. Hän kertoo MTV Uutisille, että kaupungissa on kuulunut viime päivinä räjähdyksiä. Se kertoo hänen mukaansa Arabiemiraattien onnistuneesta ilmatorjunnasta.

Hardén on työskennellyt erilaisissa kriisinhallinnan kansainvälisissä tehtävissä vuosien ajan. Hän on asunut aiemmin muun muassa Irakissa ja Afganistanissa.

– Riski vahingoittua on pieni. Jokainen täällä asuva ottaa suuremman riskin autolla liikenteeseen lähtiessä kuin tässä tilanteessa. Mutta en halua väheksyä kenenkään pelon tunnetta, kun näkee esimerkiksi ohjusromun putoavan taivaalta.

Rauhallisuus valttia

Kokemuksesta on ollut hyötyä nykyisessä tilanteessa. Hardénin vanhemmat vierailevat hänen luonaan parhaillaan ja puuhaa riittää myös perheen kahden pienen lapsen kanssa.

– Kun pysyy rauhallisena, pitää järjen päässä ja luottaa viralliseen tietoon, se pitää myös vanhukset ja lapset rauhallisina. Vähän on käyty lasten kanssa ulkona, kun heitä on vaikea pitää pitkään neljän seinän sisällä.

Hardén arvioi Iranin pelaavan vastaiskuillaan hyvin suurilla panoksilla, vaikka iskut eivät suoraan kohdistukaan kyseisiin valtioihin. Persianlahden arabimaiden suututtaminen heikentää Irania entisestään. Hän muistuttaa, että Iran on toistaiseksi saanut tukea lähinnä Venäjältä ja Pohjois-Korealta.

– Uskoisin, että lähipäivät pitkälti näyttävät, mihin suuntaan tämä lähtee kehittymään. Mutta luotan siihen, että tämän maan ilmatorjunta toimii.

Pamauksia kaupungilla

Vuosikaudet Dubaissa asunut Laura Enroth kertoo myös MTV Uutisille, että tilanne on kaupungissa toistaiseksi melko rauhallinen. Hän kuuli lauantaina iskuista ollessaan töissä.

– Joku puhui pommien iskeytymisestä ja minä kysyin, että häh mikä pommi? Uutisista sitten luin, että hupsista. Ajoin kotiin normaalisti, joitakin pamauksia kuului. Kun sain lisää tietoa, tajusin, ettei tässä ole hätää.

Liikennettä on hänen mukaansa kaupungilla hieman enemmän kuin korona-aikana.

– Koirankin kanssa olen ollut ihan normaalisti ulkona. Viranomaisohjeet ovat kehottaneet pysymään sisällä. Lisäksi ruokaa ei pitäisi hamstrata ja väärien tietojen levittäminen on kiellettyä, Enroth kertoo.

– Räjähdyksiä on kuulunut, mutta viranomaisten mukaan se johtuu ohjusten ja droonien torjumisesta. Paikallisilla on kyllä luottamusta maan puolustukseen, varsinkin kun kohde ei ole Arabiemiraatit vaan Yhdysvallat.

Aurinkomatkat kotiuttaa asiakkaita

Enrothin mukaan kriisi on tuonut esiin myös yhteisön voiman. Esimerkiksi useat yritykset ovat antaneet ruoka-apua jumiin jääneille ihmisille. Ilmaisia majoituksiakin on tarjottu maahan juuttuneille matkailijoille.

Matkayhtiö Aurinkomatkat on aloittanut asiakkaidensa kotiuttamisen Persianlahden alueelta. Finnair puolestaan peruu Dubain lennot maaliskuun loppuun asti. Aurinkomatkojen mukaan asiakkaat kuljetettiin maateitse naapurimaahan Omaniin, josta he jatkavat matkaa Thaimaan kautta Suomeen.

Valtteri Kykkänen MTV Uutiset Valtteri Kykkänen työskentelee uutistoimittajana MTV Uutisten Kotimaa-toimituksessa. TV- ja digisisältöjen lisäksi hän tekee juttuja Asian ytimessä -ajankohtaisohjelmaan. Kykkäseen voi olla yhteydessä esimerkiksi juttuvinkkeihin liittyen. Hänen sähköpostiosoitteensa on valtteri.kykkanen@mtv.fi ja puhelinnumeronsa +358 40 6359015.