Trumpin mukaan Yhdysvallat ei puolusta Grönlantia, ellei se omista sitä.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan Kiina tai Venäjä miehittää Grönlannin, jos Yhdysvallat ei sitä tee. Trump kommentoi asiaa Valkoisessa talossa järjestetyssä tiedotustilaisuudessa.

Trumpin mukaan Grönlannin ympärillä on kiinalaisia ja venäläisiä hävittäjäaluksia sekä Venäjän sukellusveneitä.

– Emme salli Venäjän tai Kiinan miehittää Grönlantia. He tekevät sen, jos me emme tee sitä, Trump sanoi.

Trump sanoi haluavansa sopia Grönlannin haltuunotosta helpomman tavan kautta.

– Jos emme tee sitä helpomman kautta, teemme sen vaikeamman kautta, hän sanoi.

Trumpilta kysyttiin tilaisuudessa, miksi Yhdysvaltojen on saatava Grönlanti hallintaansa sen sijaan, että maa lisäisi sotilaallista läsnäoloaan saarella.

– Omistettua (maata) puolustaa, ei vuokrattua, Trump vastasi.

Trump on toisen presidenttikautensa aikana toistuvasti sanonut Yhdysvaltain tarvitsevan Grönlannin itselleen. Hän ei ole sulkenut pois sotilaallisen voiman käyttöä, vaikka Grönlanti on Nato-maa Tanskan itsehallintoalue.

Trump sanoi tällä viikolla New York Timesin haastattelussa, että hänen on mahdollisesti tehtävä valinta sotilasliitto Naton säilyttämisen tai Grönlannin saamisen väliltä.