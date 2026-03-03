Kiki kertoo tuoreella somevideollaan, että tekniset vaikeudet haittasivat hänen UMK-finaalivetoaan.

Uuden musiikin kilpailun finaali kamppailtiin Tampereen Nokia Arenalla lauantaina 28. helmikuuta. Laulaja Kiki kilpaili UMK:ssa kappaleellaan Rakkaudenkipee ja sijoittui finaalissa seitsemänneksi.

Nyt Kiki kertoo tuoreella TikTok-videollaan, että hänen UMK-finaaliesityksessään ilmeni teknisiä vaikeuksia.

– Valehtelisin jos väittäisin, ettei minua yhtään harmittaisi lauantain finaalivetoni. Minulla oli tosi paljon teknisiä vaikeuksia. En meinannut kuulla omaa lauluani enkä biisiä, hän kertoo videolla.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Lue myös: