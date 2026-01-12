Ruotsin elinkeino- ja energiaministeri Ebba Busch (KD) haluaa, että Ruotsi hallinnoi resurssejaan itsenäisesti ja vaikeuttaa muiden maiden vaikutusmahdollisuuksia.

Ruotsin elinkeino- ja energiaministeri Ebba Busch (KD) varoittaa, että Ruotsi voi olla seuraava kohde Grönlannin jälkeen Yhdysvaltojen mineraalivarantoihin kohdistuville vaatimuksille. Asiasta kertoi ruotsalaislehti Expressen.

– Tästä lähtien kaivoksilla on aivan erilainen painoarvo, ja ne ovat olennainen osa Ruotsin turvallisuusstrategiaa, Busch sanoi lehdistötilaisuudessa Sälenin turvallisuuskonferenssissa.

Konferenssissa Busch korosti kaivosteollisuuden vahvistamisen tärkeyttä maan riippumattomuuden turvaamiseksi ja otti esille Grönlannin.

– Meillä on periaatteessa sama metallirikas kallioperä, Busch sanoi.

Taustalla on Kiinan hallitseva asema harvinaisten maametallien alalla, jossa maa vastaa maailmanlaajuisesti 70 prosentista louhinnasta ja 90 prosentista jalostuksesta. Busch katsoo, että tämä on luonut geopoliittisen riippuvuuden, joka on katkaistava.

Hän varoittaa, että jos Kiina käyttää monopoliasemaansa aseena Eurooppaa vastaan, seuraukset voivat olla vakavia.

Muiden maiden vaikutusmahdollisuuksia tulee vaikeuttaa

Dagens industri -lehti kysyi Buschilta konferenssin tiedotustilaisuudessa Yhdysvaltojen kasvaneesta kiinnostuksesta Grönlannin mineraaleihin ja siitä, onko tämä lisännyt riskiä, että Yhdysvallat vaatii myös Ruotsin luonnonvaroja.

– Kyllä. Siksi meidän on päätettävä, miten hallinnoimme niitä itse. Haluan, että Ruotsin kiertäminen on vaikeaa ja sekä Donald Trumpin että Xi Jinpingin kaltaisten johtajien on vaikeampi vaikuttaa Ruotsiin, Busch vastasi.

Busch haluaa, että Ruotsi hallinnoi resurssejaan itsenäisesti ja vaikeuttaa muiden maiden vaikutusmahdollisuuksia. Lisäksi hänen mukaansa uhkien torjumiseksi tarvitaan aiempaa nopeampia lupaprosesseja uusille kaivoksille.

Hallitus aikookin esitellä keväällä mineraalistrategian, jonka painopisteenä on vahvistaa Ruotsin huoltovarmuutta ja itsenäisyyttä. Buschin mukaan strategia tulee olemaan "turvallisuustilanteen vuoksi radikaalimpi".

Pääministeri Kristersson eri mieltä

Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson ei näe samaa riskiä siinä, että Yhdysvallat vaatisi Ruotsin mineraalivaroja.

– Minusta näyttää siltä, että mineraalivaroja omistavat maat herättävät suurta kansainvälistä kiinnostusta. Se on pohjimmiltaan hyvä asia. Se tekee meistä houkuttelevia, voimme hyödyntää resursseja ja vähentää riippuvuuttamme muista maista.

– Meidän on siis huolehdittava varallisuudestamme ja varmistettava, että voimme hyödyntää sitä ja että meillä on se hallinnassamme. Se on mielestäni tärkeää, mutta en näe muita riskejä, hän sanoi.