Trumpin vaatimukset Grönlannista herättävät Kööpenhaminassa tyrmistystä.
Tanskan, Grönlannin ja Yhdysvaltain edustajat tapaavat keskiviikkona Washingtonissa Yhdysvalloissa.
Tarkoitus on puhua Grönlannin asemasta, joka on ollut viime aikoina otsikoissa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin vaatimusten takia.
Trump on esittänyt Grönlannin ottamista Yhdysvaltain hallintaan tavalla tai toisella.
Tanska on torjunut vaatimukset ja sanonut, ettei Grönlanti ole kaupan. Muut Euroopan maat ovat asettuneet Tanskan tueksi.
"Kuin elokuvan käsikirjoituksesta"
Tanskassa Kööpenhaminassa odotukset keskiviikon kokouksen suhteen eivät ole suuria.
– Tämä on enemmänkin kuin elokuvan käsikirjoitus. Täysin hullua, kommentoi kööpenhaminalainen Nicolas Bro MTV Uutisten haastattelussa.
– Toivon, että tämä päättyy niin, että kaikki ovat samaa mieltä siitä, että grönlantilaiset saavat päättää omasta tulevaisuudestaan.