Presidentti Donald Trump ei aikaillut ryhtyessään toteuttamaan toisen virkakautensa politiikkaa. Isoja käänteitä on nähty lähes päivittäin – tässä kooste Trumpin toisen presidenttikauden ensimmäisen vuoden tapahtumista.

– Ensi töikseen tammikuussa 2025 Donald Trump armahti kongressitalo Capitolin vuoden 2021 mellakoitsijat.

– Trump irrotti Yhdysvallat Pariisin ilmastosopimuksesta, julisti maahan kansallisen energiahätätilan ja halusi lisättäväksi mm. öljynporausta.

– Trump myös veti Yhdysvallat pois YK:n ihmisoikeusneuvostosta ja Maailman terveysjärjestöstä WHO:sta.

– Kauden alkuun ajoittui myös Meksikonlahden uudelleen nimeäminen Amerikanlahdeksi.

– Trump perusti tehokkaan hallinnon elimen Dogen, jonka johtoon hän nimitti miljardööri Elon Muskin.

– Yhdysvaltain maahanmuuttopoliisi ICE on saanut laajemmat valtuudet ja lisärahoitusta. Minneapolisissa ICE ampui yhdysvaltalaisen naisen Renee Goodin ja väitti hänen yrittäneen ajaa ICE-agentin päälle. Tapaus on nostattanut valtaisia mielenosoituksia Minnesotaan.

– Pohjoista naapuriaan Kanadaa Trump on hermostuttanut sanomalla, että haluaisi Kanadasta Yhdysvaltain 51. osavaltion.

– Trump on kaavaillut Gazasta Lähi-idän Rivieraa. Helmikuussa julkistettiin tekoälyvideo Gazan lomatunnelmista. Kuvissa näkyi muun muassa Trumpin näköinen uimahousuinen hahmo rantatuolissa Israelin pääministeriä muistuttavan hahmon vieressä.

– Helmikuun lopulla Trump ja hänen varapresidenttinsä ripittivät julkisesti Ukrainan presidenttiä Volodymyr Zelenskyiä Valkoisessa talossa.

– Kauden alkukuukausiin ajoittuvat myös kauppasota ja vaihtelevat päätökset korkeampien tuontitullien käyttöönotosta.

– Maaliskuussa presidentti Alexander Stubb ja Trump pelasivat golfia Floridassa.

– Huhti-toukokuun vaihteessa Yhdysvallat ja Ukraina allekirjoittivat mineraalisopimuksen, jota oli yritetty saada sovittua jo aiemmin.

– Kesäkuussa Yhdysvallat iski Iranin ydinlaitoksiin.

– Trump osallistui Naton huippukokoukseen kesäkuun lopulla. Naton pääsihteeri Mark Rutte sai tuolloin laajaa huomiota kutsumalla Trumpia isukiksi (daddy).

– Trump otti elokuussa vastaan Venäjän presidentin Vladimir Putinin Alaskassa. Lentokentälle oli levitetty punainen matto päämiesten kohtaamisen kunniaksi.

– Alaskan-tapaamisen jälkeen Valkoiseen taloon matkasi Ukrainan presidentin ja hänen eurooppalaisten tukijoittensa ryhmä keskustelemaan rauhanmahdollisuuksista. Mukana oli myös presidentti Stubb. Ryhmää kutsuttiin kansainvälisessä mediassa Zelenskyin henkivartiostoksi.

– Alkusyksystä Yhdysvallat aloitti veneiskut Karibianmerellä ja Tyynellämerellä osana huumeidenvastaista sotaansa. Iskujen oikeutusta on kyseenalaistettu.

– Ensimmäisen virkavuotensa aikana Trump on myös määrännyt kansalliskaartilaisia useisiin yhdysvaltalaiskaupunkeihin, kuten Los Angelesiin ja Chicagoon.

– Trump julkisti Gazan rauhansuunnitelmansa syksyllä.

– Trump haluaa Tanskan itsehallintoalueen Grönlannin Yhdysvaltain hallintaan muun muassa strategisten turvallisuussyiden nojalla.

– Valkoisen talon itäsiipeä purettiin syksyn mittaan. Sen tilalle rakentuu Trumpin kaavailema suuri edustus- ja juhlatila.

– Joulukuussa Trump otti vastaan Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan rauhanpalkinnon. Sitä pidetään yleisesti räätälöitynä Trumpia varten. Nobelin rauhanpalkinto luovutettiin venezuelalaiselle Maria Corina Machadolle, joka antoi Trumpille Nobel-mitalinsa tammikuussa kiitoksena, mitä Trump oli tehnyt Venezuelan hyväksi. Komitea korosti, että virallisesti palkinto on yhä Machadon, ei Trumpin.

– Tammikuun alussa 2026 Yhdysvallat sieppasi Venezuelan itsevaltaisen johtajan Nicolas Maduron puolisoineen ja kuljetti heidät New Yorkiin.

– Tammikuussa 2026 Trump kehotti Kuubaa tekemään "diilin" Yhdysvaltain kanssa ennen kuin on liian myöhäistä.

– Vuoden alussa Yhdysvallat kertoi tehneensä liittolaistensa kanssa iskuja Isisin kohteisiin Syyriaan.

– Tammikuussa 2026 Valkoinen talo ilmoitti Yhdysvaltojen vetäytyvän kymmenistä kansainvälisistä järjestöistä.

– Trump on kertonut harkitsevansa sotilaallisia toimia Irania vastaan maan mielenosoitusten tukahduttamispyrkimysten vuoksi.

