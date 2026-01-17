Presidentti Donald Trump ei aikaillut ryhtyessään toteuttamaan toisen virkakautensa politiikkaa. Isoja käänteitä on nähty lähes päivittäin – tässä kooste Trumpin toisen presidenttikauden ensimmäisen vuoden tapahtumista.
– Ensi töikseen tammikuussa 2025 Donald Trump armahti kongressitalo Capitolin vuoden 2021 mellakoitsijat.
– Trump irrotti Yhdysvallat Pariisin ilmastosopimuksesta, julisti maahan kansallisen energiahätätilan ja halusi lisättäväksi mm. öljynporausta.
– Trump myös veti Yhdysvallat pois YK:n ihmisoikeusneuvostosta ja Maailman terveysjärjestöstä WHO:sta.
– Kauden alkuun ajoittui myös Meksikonlahden uudelleen nimeäminen Amerikanlahdeksi.
– Trump perusti tehokkaan hallinnon elimen Dogen, jonka johtoon hän nimitti miljardööri Elon Muskin.
– Yhdysvaltain maahanmuuttopoliisi ICE on saanut laajemmat valtuudet ja lisärahoitusta. Minneapolisissa ICE ampui yhdysvaltalaisen naisen Renee Goodin ja väitti hänen yrittäneen ajaa ICE-agentin päälle. Tapaus on nostattanut valtaisia mielenosoituksia Minnesotaan.
– Pohjoista naapuriaan Kanadaa Trump on hermostuttanut sanomalla, että haluaisi Kanadasta Yhdysvaltain 51. osavaltion.
– Trump on kaavaillut Gazasta Lähi-idän Rivieraa. Helmikuussa julkistettiin tekoälyvideo Gazan lomatunnelmista. Kuvissa näkyi muun muassa Trumpin näköinen uimahousuinen hahmo rantatuolissa Israelin pääministeriä muistuttavan hahmon vieressä.
Lue lisää: Professori: Trumpin Gaza-suunnitelma on "järkyttävä ja pähkähullu"
Palestiinalaiset ulos Gazasta? Trumpin tyrmistystä herättänyt ehdotus on Netanjahun mielestä "tuore idea"
– Helmikuun lopulla Trump ja hänen varapresidenttinsä ripittivät julkisesti Ukrainan presidenttiä Volodymyr Zelenskyiä Valkoisessa talossa.
Kommentti: Trumpin ensimmäinen teko osoitti, että nöyryyttäminen oli tahallista
Nämä Zelenskyin sanat olivat Trumpille ja Vancelle liikaa – katso videolta, mistä riita alkoi
– Kauden alkukuukausiin ajoittuvat myös kauppasota ja vaihtelevat päätökset korkeampien tuontitullien käyttöönotosta.
– Maaliskuussa presidentti Alexander Stubb ja Trump pelasivat golfia Floridassa.
– Huhti-toukokuun vaihteessa Yhdysvallat ja Ukraina allekirjoittivat mineraalisopimuksen, jota oli yritetty saada sovittua jo aiemmin.
– Kesäkuussa Yhdysvallat iski Iranin ydinlaitoksiin.
– Trump osallistui Naton huippukokoukseen kesäkuun lopulla. Naton pääsihteeri Mark Rutte sai tuolloin laajaa huomiota kutsumalla Trumpia isukiksi (daddy).
– Trump otti elokuussa vastaan Venäjän presidentin Vladimir Putinin Alaskassa. Lentokentälle oli levitetty punainen matto päämiesten kohtaamisen kunniaksi.
Lue lisää: MTV:n kirjeenvaihtaja Alaskassa: Alaska oli Putinin show
– Alaskan-tapaamisen jälkeen Valkoiseen taloon matkasi Ukrainan presidentin ja hänen eurooppalaisten tukijoittensa ryhmä keskustelemaan rauhanmahdollisuuksista. Mukana oli myös presidentti Stubb. Ryhmää kutsuttiin kansainvälisessä mediassa Zelenskyin henkivartiostoksi.
– Alkusyksystä Yhdysvallat aloitti veneiskut Karibianmerellä ja Tyynellämerellä osana huumeidenvastaista sotaansa. Iskujen oikeutusta on kyseenalaistettu.
– Ensimmäisen virkavuotensa aikana Trump on myös määrännyt kansalliskaartilaisia useisiin yhdysvaltalaiskaupunkeihin, kuten Los Angelesiin ja Chicagoon.
– Trump julkisti Gazan rauhansuunnitelmansa syksyllä.
– Trump haluaa Tanskan itsehallintoalueen Grönlannin Yhdysvaltain hallintaan muun muassa strategisten turvallisuussyiden nojalla.
– Valkoisen talon itäsiipeä purettiin syksyn mittaan. Sen tilalle rakentuu Trumpin kaavailema suuri edustus- ja juhlatila.
Lue lisää: Satelliittikuvat: Valkoisen talon itäsiivestä jäljellä pelkät rauniot
– Joulukuussa Trump otti vastaan Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan rauhanpalkinnon. Sitä pidetään yleisesti räätälöitynä Trumpia varten. Nobelin rauhanpalkinto luovutettiin venezuelalaiselle Maria Corina Machadolle, joka antoi Trumpille Nobel-mitalinsa tammikuussa kiitoksena, mitä Trump oli tehnyt Venezuelan hyväksi. Komitea korosti, että virallisesti palkinto on yhä Machadon, ei Trumpin.
Lue lisää: Machado luovutti Nobel-palkintonsa Trumpille, presidentti hehkuttaa "upeaa" elettä
– Tammikuun alussa 2026 Yhdysvallat sieppasi Venezuelan itsevaltaisen johtajan Nicolas Maduron puolisoineen ja kuljetti heidät New Yorkiin.
– Tammikuussa 2026 Trump kehotti Kuubaa tekemään "diilin" Yhdysvaltain kanssa ennen kuin on liian myöhäistä.
– Vuoden alussa Yhdysvallat kertoi tehneensä liittolaistensa kanssa iskuja Isisin kohteisiin Syyriaan.
– Tammikuussa 2026 Valkoinen talo ilmoitti Yhdysvaltojen vetäytyvän kymmenistä kansainvälisistä järjestöistä.
– Trump on kertonut harkitsevansa sotilaallisia toimia Irania vastaan maan mielenosoitusten tukahduttamispyrkimysten vuoksi.