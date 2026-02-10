Donald Trumpin katse kohdistuu nyt siltaan.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kiukku Kanadaa vastaan on löytänyt uuden kohteen. Presidentti uhkaa estää Yhdysvaltain ja Kanadan välisen uuden rajasillan avaamisen. Asiasta uutisoi CNN.

Yli neljä miljardia Yhdysvaltain dollaria maksanut, kuuluisan kanadalaisen jääkiekkoilijan Gordie Howen mukaan nimetty silta yhdistää Michiganin osavaltion Detroitin Kanadan puolella sijaitsevaan Windsoriin.

Trumpin mukaan hän ei aio sallia puolentoista mailin sillan avaamista, ennen kuin ”Yhdysvallat on saanut täyden hyvityksen kaikesta, mitä olemme antaneet heille” (kanadalaisille).

Trump kirjoitti Truth Social -alustalla myös, että Kanadan tulee kohdella Yhdysvaltoja reilusti ja kunnioittavasti, minkä USA Trumpin mukaan ansaitsee.

Sillan rakennustyöt ovat lähes valmiit ja sen on määrä aueta liikenteelle tämän vuoden aikana. Trumpin mukaan neuvottelut siltaa koskien on määrä aloittaa välittömästi.

Tulehtunut tilanne

Maiden väliset suhteet ovat vajonneet Trumpin toisella virkakaudella ennätysmatalalle.

Trump on aloittanut Kanadaa vastaan taloudellisen painostuksen, ja väläytellyt muun muassa ajatusta Kanadan liittämisestä Yhdysvaltoihin.

Lisäksi hän on käyttänyt Kanadan pääministeristä ”kuvernööri” -nimikettä, mitä voidaan pitää pilkantekona, sillä Yhdysvalloissa osavaltioita johtavat kuvernöörit.

Kanadan pääministeri Mark Carney on toistaiseksi pitänyt päänsä Trumpin kanssa.

Kanada on alkanut etsiä uusia liittolaisia ja taloudellisia yhteistyökumppaneita maailmalta. Hiljattain Kanada väläytti uudenlaista kumppanuutta Kiinan kanssa, joka sai Trumpin pillastumaan entisestään.

Trump hermostui hiljattain myös Carneyn Maailman talousfoorumissa Sveitsin Davosissa pitämästä puheesta.

Avajaiset silti?

CNN:n mukaan toistaiseksi on epäselvää, millä keinoilla Trump voisi estää sillan avaamisen. Uutiskanavan mukaan Trump väitti virheellisesti Kanadan omistavan sekä Kanadan että Yhdysvaltain puolen sillasta.

Tosiasiassa sillan on maksanut kokonaisuudessaan Kanada, jonka on määrä maksaa myös sillan ylläpitokulut. Sillan omistajuus sen sijaan on jaettu puoliksi Kanadan sekä Michiganin osavaltion kesken.

Sillan rakentamisesta sovittiin vuonna 2012, jolloin sovittiin, että sillassa käytettävän teräksen tulee olla joko Kanadasta tai Yhdysvalloista, eikä kumpaakaan maata saa suosia toisen kustannuksella.

Windsorin pormestari Drew Dilkens on kertonut, että sillan Michiganin puoleiset osat on rakennettu yhdysvaltalaisesta teräksestä.

– Tämä on aivan pähkähullua. Minun on vaikea uskoa lukemaani, pormestari kommentoi Trumpin some-kirjoitusta.

Yhydysvaltain hallinnon kauppaedustaja Jamieson Greer on kertonut, että neuvottelujen tarkoituksena on varmistaa, että Yhdysvallat saa ansaitsemansa osan sillan tuottamasta taloudellisesta hyvästä.

– Tämä projekti on ollut upea esimerkki kahdenvälisestä ja kansainvälisestä yhteistyöstä. Silta avataan tavalla tai toisella, ja kuvernööri odottaa innolla päästäkseen osallistumaan avajaisiin, Michiganin kuvernöörin Gretchen Whitmerin edustaja sanoo.

